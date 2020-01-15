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MLB／懷疑太空人作弊被反駁 洋基教頭布恩沉冤得雪

2020-01-15 07:53聯合報 記者吳敏欣／即時報導

太空人因使用外野攝影機偷暗號，遭大聯盟官方判罰，各球團人士因封口令無法高談闊論發表意見，但前金鶯總教練休瓦特（Buck Showalter）就不在規範之內，他接受電視台電話訪問，透露和洋基總教練布恩（Aaron Boone）傳過訊息，也感覺到布恩有種沉冤得雪的快感。

去年美聯冠軍賽第一戰，洋基不時聽到太空人休息區傳出口哨聲，質疑對方正在偷暗號，賽後當時的太空人總教練辛區（A.J. Hinch）以「笑話」反駁，如今隨著太空人2017年被驗證確實作弊，布恩等於間接獲得平反。

由於大聯盟對球團們下達封口令，相關人士都無法在這個時間點評論弊案相關處置等，轉播洋基賽事的「YES Network」只好找上沒在執教的休瓦特，而他也透露有和布恩傳訊息交換想法。

「我知道布恩對自己的冤屈感到伸張。」休瓦特說道，「我不想談太多此事，但我知道，當時他大聲提出質疑時，還被一些太空人球團的人嘲笑揶揄，現在回過頭來看，我知道洋基迷絕對有話可說。」

布恩現在無法親自出面，但在一個月前他這麼說，「有些事發生在眨眼之間，大聯盟認真處理此事，正偵訊許多人，試著查明發生什麼事，希望到最後，我們能獲得更公平的球賽。」

洋基大聯盟金鶯

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