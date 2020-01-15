2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

每年新球季之始，最令球迷期待的除了球隊的新氣象、新展望以外，對累積數據的聚沙成塔，匯聚而成的「一步一腳印」也是感受深刻，畢竟看著支持的球員一年又一年在球場奮鬥，走過的足跡抵達了特定數字、超越傳奇人物進而躋身到更前面的名次，感動心情更是難以言喻。

棒球紀錄是靠一步一腳印來達成的，由於大聯盟已有一百多年歷史，想挑戰許多紀錄都需要經年累月的努力。 歐新社資料照片 分享 facebook

大聯盟官網最近有文章列出七項「罕見離奇」的里程碑，包括「小熊瑞佐（Anthony Rizzo）可望達到150次觸身球（目前145次），將是史上第24位，並且和遊騎兵秋信守有機會擠進觸身榜的前20名」、「普荷斯（Albert Pujols）成為史上第一位400支雙殺打的打者（目前395支）」、「普荷斯再打7支高飛犧牲打（去年8支），就能並列史上第四」、「卡布雷拉（Miguel Cabrera）有機會推進個人雙殺打紀錄到史上第四多」、「高登（Dee Gordon）再兩次盜壘失敗就累積100次盜壘失敗」、「老教頭加登海爾（Ron Gardenhire）差4次驅逐出場就能躍居史上第五多（87次）」、「天使麥登（Joe Maddon）和光芒總教練凱許（Kevin Cash）都有望締造300次的電視輔助判決申請」。

天使老將普荷斯生涯全壘打總數已來到656支，伴隨著全壘打的雙殺打數也是驚人的395次，他生涯有4季是大聯盟雙殺打之王。 歐新社資料照片 分享 facebook

去年球季我們見證了韋蘭德（Justin Verlander）的3000K、葛蘭基（Zack Greinke）的200勝、簡森（Kenley Jansen）的300救援、普荷斯的2000分打點、卡諾（Robinson Cano）的2500安、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）與克魯茲（Nelson Cruz）也晉升「400轟俱樂部」。

而今年叩關200勝關卡的是萊斯特（Jon Lester），一月初剛滿36歲的他生涯累積190勝，上季31場先發繳出13勝10敗、防禦率4.46成績。「大齡投手」羅尼（Fernando Rodney）球速依舊火燙，有機會本季在新東家完成「生涯三個『千』」（目前生涯951場出賽、933局、943個三振）。羅莫（Sergio Romo）及格瑞格森（Luke Gregerson）達成「200中繼」皆非難事，值得一提的是，「中繼成功」此紀錄是1986年才開始採計，故大聯盟歷史上目前僅有六位投手達成200中繼）。另外，韋蘭德的3000局（目前2982局）與查普曼（Aroldis Chapman）的300救援（目前273次）都是穩操勝券的目標。

小熊先發投手萊斯特生涯有11季拿到兩位數的勝投，本季達成生涯200勝應該不是問題，現役投手中僅有韋蘭德(225勝)和葛蘭基(205勝)超越這個里程碑。 歐新社資料照片 分享 facebook

普荷斯本季擊出5發全壘打即來到661轟、超越梅斯（Willie Mays）成為史上第五，只是時間早晚的事。27歲的哈波（Bryce Harper）生涯累積90盜、81次敬遠保送，挺有機會達成百盜、百敬遠的紀錄，尤其「百敬遠」現役僅另六位球員達成─普荷斯、卡布雷拉、瓦托（Joey Votto）、卡諾、高史密特（Paul Goldschmidt）和楚奧特（Mike Trout）。

費城人外野手哈波去年球季獲得11次故意四壞球保送，他在2016年曾單季被敬遠保送20次，因此今年球季結束前有機會達成百次。 歐新社資料照片 分享 facebook

卡布雷拉再100場出賽就能達成2500場出賽（差100場），史上第59位。但他將在四月滿37歲，逐漸老化的身手讓他幾乎確定無緣今年達陣3000安（尚差185支）。至於2000安則有許多位挑戰者：莫里納（Yadier Molina）、卡布瑞拉（Melky Cabrera）、布勞恩（Ryan Braun）都剩不到百安的距離。莫里納則是這些「準2000安打者」中最有機會未來進入名人堂的，原因無他：目前達成2000安的捕手僅僅七位，有如鳳毛麟角，雖然莫里納過往的顯赫實績（9次明星賽、9度金手套、4度白金手套獎、1座銀棒獎、2枚冠軍戒）已足夠亮眼，但在生涯第17個球季添加「2000安」成就當背書，無疑為之後的古柏鎮之路增添有力的籌碼。