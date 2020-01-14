MLB／紅襪教頭柯拉爭議大 美媒預言恐怕下台

太空人隊總教練辛區（AJ Hinch）因為偷暗號事件下台，紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）將是下一波遭大聯盟官方懲處的對象。 美聯社 分享 facebook

太空人隊總教練辛區（AJ Hinch）因為偷暗號事件下台，紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）將是下一波遭大聯盟官方懲處的對象，波士頓環球報甚至預言，他若因為此事下台，板凳教練羅尼克（Ron Roenicke）將是接任人選。

太空人從2017年球季賽、季後賽到18年球季賽都在主場利用攝影機偷看敵隊暗號，大聯盟官方今天宣布辛區禁賽一年後，太空人立刻把他開除。

太空人2017年抱回隊史首座世界大賽冠軍，柯拉擔任板凳教練，由於和球員互動良好，前年立刻被紅襪挖角，領軍第一年就奪下隊史第九冠，不料在大聯盟調查偷暗號事件的過程中，發現他竟是這起醜聞的主謀。

大聯盟調查報告訪談68人，再加上相關文件，柯拉的名字被提到11次，官方正在調查紅襪前年封王是否也涉及偷暗號，進度可望在春訓開始前明朗，柯拉恐怕逃不過更嚴厲的處分。

波士頓環球報指出，紅襪可能很快就會面臨開除柯拉的巨大壓力，柯拉若遭禁賽、逐出棒界或遭紅襪解約，除了曾經領軍釀酒人隊五年的羅尼克是未來總教練人選，三壘指導教練費柏斯（Carlos Febles）、總經理特助瓦瑞泰克（Jason Varitek）也有機會。