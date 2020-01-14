MLB／洛城媒體砲轟太空人 道奇冠軍被騙走了

太空人隊偷暗號事件水落石出，洛杉磯時報今天痛批這起醜聞，痛批強調道奇隊失去2017年世界大賽冠軍，就是被太空人騙了。 歐新社 分享 facebook

太空人隊偷暗號事件水落石出，洛杉磯時報今天痛批這起醜聞，強調道奇隊失去2017年世界大賽冠軍，就是被太空人騙了。

太空人在休士頓主場Minute Maid Park中外野以攝影機偷取捕手暗號，2017年世界大賽擁有第三、四、五戰主場優勢，也搶下兩勝，成為最後四勝三敗封王的關鍵。

太空人這兩勝一共揮出26支安打，包括六支全壘打，狂攻18分，達比修有第三戰先發1.2局失四分，克蕭（Clayton Kershaw）第五戰4.2局失六分，原來都是暗號被摸清，太空人打者予取予求。

洛杉磯時報指出，太空人輕易擊倒道奇投手，原來都是使用欺騙手法，道奇被偷走等了29年的世界大賽冠軍（最近封王是1988年），總教練羅伯茲（Dave Roberts）、達比修、克蕭名聲受損，洛杉磯體壇故事也永遠被改寫。

洛杉磯時報強調，道奇無法拿回冠軍，傷害已經造成，太空人應該退回冠軍盃，封王紀錄也該抹消。

道奇在2017年世界大賽打完前五戰二勝三敗落後，第六戰在洛杉磯主場扳平戰局，但第七戰1：5輸球、送掉江山。

洛杉磯時報指出，就算太空人沒有作弊，也無法知道世界大賽誰贏誰輸，但從結果看來，根本不該有第七戰；太空人若未在主場偷暗號、賺到兩勝，道奇應該第六場比賽就可贏得系列戰。