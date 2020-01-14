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MLB／偷暗號醜聞讓賈吉有感 紐郵：法官修改判決

2020-01-14 15:45聯合報 記者藍宗標／即時報導

太空人隊在2017年世界大賽以四勝三敗扳倒道奇隊，奪下隊史首冠，不料傳出用外野攝影機偷捕手暗號的醜聞，遭大聯盟官方重罰，當年在美聯MVP票選落敗的洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），也在第一時間刪除社群媒體對太空人二壘手亞土維（Jose Altuve）的賀辭。

亞土維2017年在美聯MVP票選獲得27張第一名選票，賈吉只有兩張，最後亞土維以405分獲獎，賈吉279分居次，但奪下美聯新人王。

亞土維當年打擊率3成46，第三度奪下美聯打擊王，安打204支更是連續四年榜首，賈吉則以52轟奪下美聯全壘打王，得128分也排名第一。

賈吉不敵亞土維，很有風度在IG發文，強調沒有人比他更有資格獲獎，但大聯盟今天對太空人做出三大懲處後，賈吉立刻刪文，紐約郵報用「法官修改判決」形容此事。

洋基2017年在美聯冠軍賽三勝四敗不敵太空人，失去重返世界大賽的機會，沒想到太空人竟因偷暗號事件引發軒然大波，今天除了被罰款500萬美元、失去連兩年選秀會前兩輪指名權，總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch）也遭禁賽一年，隨即被球團開除。

賈吉洋基

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