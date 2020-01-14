MLB／太空人偷暗號審判出爐 罰1.5億還賠2年選秀權

太空人被指控2017年奪冠該年使用外野攝影機偷暗號，今天審判結果出爐，大聯盟官方祭出嚴厲懲處，包括史上最高的500萬美元（約台幣1.5億元）罰款、以及今年和明年選秀會前兩輪選秀權，而原本遭禁賽一年的總經理盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch），隨即被球隊解雇。

主席曼弗瑞（Rob Manfred）公開九頁的調查結果報告，整理出60位證人的說詞，包含2017年的球員、場務人員和高層主管，也清查超過7000封的電子郵件和簡訊。

大聯盟並未把球員列為處罰對象，曼弗瑞回應，「評估球員的責任和罰則既艱難又不切實際，因為事實上，幾乎每位太空人球員多少都知道或涉入此案，我沒有辦法去衡量每位球員犯案的程度，決定誰該受罰，或是屬於幾級犯罪。」

官方找不到太空人老闆克蘭（Jim Crane）知情的證據，因此並未有任何處罰方式，他隨後立刻召開記者會，解聘盧諾和辛區，「我們需要抱持清白之身繼續前進，太空人會因為今天之事變得正加茁壯。」

證人口供一致，這套作弊方式由球員主導，但過去在此擔任板凳教練的紅襪教頭柯拉（Alex Cora）被指出高度涉入，從中給予許多協助，報告中也11次出現他的名字，由於他同時捲入紅襪偷暗號風波，預計懲罰將更嚴厲。

辛區或許成為此案最無辜的一人，根據報告結果，他雖然知情但卻不同意此番作法，甚至多次催毀用來監看對手投捕暗號的螢幕以表達不滿，但他最後依舊被處以一年禁賽。 太空人被指控偷暗號審判結果出爐，大聯盟官方祭出嚴厲懲處，包括史上最高的500萬美元罰款，及兩年選秀會前兩輪選秀權，原本遭禁賽一年的總經理盧諾（右）和總教練辛區（左），隨即被球隊解雇。 分享 facebook

【中央社洛杉磯13日專電】

美國職棒大聯盟今天公布調查結果，證實休士頓太空人隊使用科技手法作弊的傳言屬實，重懲球隊與高層；太空人隊老闆隨即宣布，開除涉案的總經理魯諾、總教練辛區。

大聯盟去年11月啟動調查，起因是運動網站TheAthletic報導，太空人隊從2017年開始，使用一套非法系統竊取對手暗號。太空人那年擊敗洛杉磯道奇，贏得世界大賽冠軍。

前太空人投手費爾斯（Mike Fiers）指控，球隊在外野架設攝影機專拍對方暗號，用敲打垃圾桶的方式傳給場上的打擊者，讓打者提前知道對方要投什麼球種。

大聯盟嚴懲太空人「偷暗號」，包括總經理魯諾（Jeff Luhnow）、辛區（AJ Hinch）無薪停職一年，球隊失去2020年、2021年第一輪、第二輪選秀權。球隊罰款500萬美元（約新台幣1億5000萬元），金額是大聯盟規章的最重罰則。

大聯盟公布懲處之後，太空人老闆克蘭（JimCrane）隨即召開記者會，直接開除魯諾與辛區兩名主事者，表明「接受調查結果與罰則」。

大聯盟今天公布9頁篇幅的調查結果，主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在報告中說：「太空人隊和球團高層的所作所為，必須得到重懲。」但根據報告，無法證明球團老闆克蘭知情。

2年前世界大賽，洛杉磯道奇戰到第7場落敗，在自家主場看太空人封王。如今大聯盟官方調查，證實太空人冠軍有瑕疵。道奇球迷在網路上留言：「能把冠軍還給我們嗎？」

曼佛瑞德說：「這種行為已經引發了其他大聯盟隊伍球迷、球員和管理階層以及媒體懷疑比賽的公正性。儘管無法認定這些作法實際上對比賽的影響有多大，但某種程度的確對比賽造成重大的傷害。」

調查報告指出，太空人前板凳教練柯拉（AlexCora）是「偷暗號」醜聞的主謀，儘管他目前沒有受罰。但大聯盟正在調查，柯拉自2018年起擔任波士頓紅襪總教練期間，也涉及了偷暗號嫌疑。