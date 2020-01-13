守備數據大受重視 非強打型金手套野手出頭天

自大聯盟五年前開始在所有球場架設Statcast系統追蹤球員場上一舉一動後，從中產出了令人目眩神迷的各種進階數據。如今我們不但可以一目了然掌握每位投手的每一球球速有多快、進壘有多刁鑽、轉速有多高，也能清楚明白每一球被打者擊出的速度、角度與方向落點，甚至是形成安打的機率及接球難度。這些數據不僅讓廣大的「數據粉」如入寶山，也使一般球迷大開眼界增添不少看球的樂趣，並且讓過去一直無法被量化的守備能力，有了一個相對良好的評估標準。

就在上禮拜，大聯盟又公佈了一項用來評判內野守備好壞的新數據——Out Above Average，簡稱OAA。顧名思義，它是用來衡量一位內野手（不含捕手）在一季之中能比大聯盟平均水準的野手多製造多少個出局數。據統計，去年表現最好的小熊球星貝茲（Javier Baez）OAA高達+19，自新人球季開始年年金手套的洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）排名第二（+17），剛被「守備聖經」（Fielding Bible）網站評為近十年守備最佳游擊手的天使西門斯（Andrelton Simmons）以及近幾年嶄露頭角守備頗受好評的響尾蛇游擊手亞莫德（Nick Ahmed）則並列第三（+16）。

MLB官方網站Statcast系統提供新數據OAA，讓球迷對野手的守備能力有更客觀的了解。 擷圖自MLB官方網站 分享 facebook

其實用來評估野手守備表現的進階數據早在本世紀初就已開始出現，包括UZR、DRS及上述「守備聖經」網站的Fielding Runs都已流傳許久並開始廣為人知。但這些數據多半只能以假想的野手守備範圍做為出發點，而且其中免不了人為的判斷。在現今防守布陣（Shift）已成常態下（據統計，去年有超過三分之一的時間野手是處於防守佈陣的狀態），這些數據想要正確界定野手的守備範圍及可能接到球的機率也隨之難度大增。反之OAA是純粹來自場上的測量結果，而且可以精確到一位野手在幾秒內移動多少距離都一清二楚，甚至連打者及跑壘員的速度也考慮進去，不但排除了防守布陣的影響，而且更進一步把所有條件變得公正客觀。

OAA排除了防守布陣及對手速度的影響，更精確測量野手的防守能力。 歐新社資料照片 分享 facebook

最棒的是，這些透過Statcast取得的寶貴數據自開始收集至今一直持續對所有人免費開放提供使用。不僅30隻球隊的球探、數據組及高層人員可以來此「挖寶」，也讓想一窺大聯盟守備堂奧的球迷們大開眼界。更重要的是，有了這些具可靠性且日益完備的守備數據，過去一度較不被重視「守優於打」的非強打型野手終於得以揚眉吐氣，靠這個「KPI」換來一份與他們貢獻度相符的薪水。

早在Statcast被導入前，大聯盟就不乏球隊跟以守備見長的野手簽下高薪合約的先例。近年來最典型的例子正是上述的西門斯。他在升上大聯盟第二年（也是第一個完整球季）就以精湛的守備身手拿下金手套獎，也讓勇士迫不及待地端出長達七年5800萬美元的大約——在當時刷新了只有一年球齡的球員平均最高年薪紀錄。另一位靠守備拿到長約的球員則是守備猶如天羅地網的光芒中外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）。眾所周知，一向小本經營的光芒鮮少給長約，即便是自家球員。但在基爾邁爾一次次演出精彩守備並連拿兩座金手套後，光芒決定破例以六年5350萬來綁住取得薪資仲裁資格的基爾邁爾——那一年開季光芒的團隊薪資也不過才7000萬而已。其他守備同樣十分出色的內野手像是紅雀二游組合王寇頓（Kolten Wong，五年2550萬）及迪隆（Paul DeJong，六年2660萬）也都在升上大聯盟沒幾年後就獲得母隊提供的長約。另外還有打擊欠佳守備卻是一流的游擊手伊格列西亞斯（Jose Iglesias）曾在前年拿到六百多萬的年薪——儘管當時他的生涯OPS僅僅只有.673。

天使游擊手西門斯打擊實力平平，但靠優異的守備獲得高薪合約，2020球季的年薪高達1500萬美元。 歐新社資料照片 分享 facebook

良好的守備能力不但能讓守優於攻的野手謀得「一官半職」，也能大大提昇明星球員的身價。楚奧特（Mike Trout）之所以能成為最高薪球員且讓天使願意跟他續約長達12年，除了史詩級的打擊表現外，他鎮守中外野的優異守備也功不可沒。馬恰多（Manny Machado）、瑞登（Anthony Rendon）及前面提到的亞瑞納多如果不是攻守俱佳，也無法接連成為年薪三千萬等級的三壘手。紅襪右外野手貝茲（Mookie Betts，連續四年金手套獎得主）跟印第安人游擊手林多（Francisco Lindor，兩座金手套獎）之所以被看好能在自由球員市場上有更大斬獲，同樣是因為他們攻守表現都已臻極致。反之守備明顯技不如人的球員即便打擊能力再強，球隊高層的眼睛是雪亮的，在「談薪」時自會拿出守備的缺憾來捻斤掰兩。像是如今已被紅襪視為包袱的重砲手DH馬丁尼茲（J.D. Martinez）及至今仍未找到新工作的前小熊外野手卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）都「身受其害」。

紅襪右外野手貝茲能在薪資仲裁前就獲得破紀錄的2700萬年薪，除了優異的打擊表現外，守備能力也有很大的幫助，未來在自由球員市場上行情也更為看好。 歐新社資料照片 分享 facebook

曾帶領洋基拿下七次冠軍的傳奇總教頭史丹格（Casey Stengel）曾說過一句名言：「我不喜歡那種能打進兩分卻會丟掉三分的球員。」過去許多球隊高層跟教練都像史丹格一樣喜歡把守備的重要性掛在嘴上，但最終目光總仍不免聚焦在球員的打擊數據上。只因為沒有任何一項守備數據具備足夠的客觀度及重要性能讓這些球界人士心服口服。如今越來越多這類進階數據出現，終使得他們開始善用這些數據，並將無形的守備成效轉換為勝利。像是今年內外野的團隊OAA第一名就分別歸屬紅雀及國民，這也是紅雀之所以能在沒有強大投手群及打線的情況下贏得國聯中區冠軍的重要因素。至於國民外野守備之強大（他們的OAA +29遠超第二名太空人的14），相信在他們去年奪冠的歷程中大家都有目共睹。最重要的是，再好的打者總難免陷入低潮，守備出色的野手則多半穩定鮮有失常。而好的守備所能帶來的安定感，往往正是求勝的關鍵。

台上一分鐘，台下十年功，好的守備多半得靠後天苦練。過去難以被量化的守備能力如今終獲公正評價，不但對於在守備上下苦工的球員是一大福音，也讓我們在看球之餘，更能給予這些球員應有的肯定。