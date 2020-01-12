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MLB／十年後仍同隊？官網預測30隊不換隊人選

2020-01-12 10:00聯合報 記者蘇志畬／即時報導

在同一隊待了十年沒換隊的，有道奇隊克蕭。 美聯社
在同一隊待了十年沒換隊的，有道奇隊克蕭。 美聯社
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大聯盟球員交易頻繁，若要選出歷經十年還能留在同隊的球員，今年只有13人符合這個條件，十年之後有誰能辦到？大聯盟官網預測各隊能夠撐到2030年還在同隊的人物，部分球隊甚至將還在小聯盟的球員納入考量，就可知十年不轉隊有多困難

大聯盟截至去年為止，在同一隊待了十年沒換隊的，道奇有兩人最多，分別是克蕭（Clayton Kershaw）、簡森（Kenley Jansen），今天剛與洋基簽約的賈納（Brett Gardner）要邁向第13年，史特拉斯堡（Stephen Strasburg）也在季後簽下大約，續留國民

官網選擇21歲的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）能在藍鳥待滿十年，看好他光球衣就能為球隊帶來不少進帳，金鶯魯奇曼（Adley Rutschman）是去年選秀狀元，光芒雖不常留住球員，但新秀排名第一的法蘭柯（Wander Franco）可能是例外，紅襪隊則是狄佛斯（Rafael Devers）、洋基選托瑞斯（Gleyber Torres）。

美聯中區部分，白襪隊已與羅伯特（Luis Robert）續約到2027年，達成門檻機率最高，印地安人則是三壘手瓊斯（Nolan Jones）、皇家有去年榜眼小威特（Bobby Witt Jr.）、老虎外野手格林（Riley Greene）、雙城游擊手路易斯（Royce Lewis）。

美西天使隊的楚奧特（Mike Trout）是不二人選，去年延長合約到2030年，到時將是39歲，太空人隊布萊格曼（Alex Bregman）、運動家隊查普曼（Matt Chapman）、水手隊凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）、遊騎兵隊賈羅（Joey Gallo）都有機會。

勇士隊擁有亞古納（Ronald Acuna Jr.）的選擇權一路到2028年，屆時也才30歲，費城人則與哈波（Bryce Harper）簽到2031年，國聯東區的另外則是馬林魚隊新秀澤姆（Jazz Chisholm）、大都會隊新人王阿隆索（Pete Alonso）、國民索托（Juan Soto）。

釀酒人隊勢必守住今年28歲的葉力奇（Christian Yelich），紅雀隊弗列爾提（Jack Flaherty）是唯一入選的投手，小熊隊有貝茲（Javier Baez）、海盜新秀海伊斯（KeBryan Hayes）、紅人超級新人杉賽爾（Nick Senzel）。

國聯西區道奇隊有很多人選，不過剛拿下MVP而且創下薪資仲裁紀錄的貝林格（Cody Bellinger）不能不提，其他則有響尾蛇隊馬特（Ketel Marte）、巨人捕手巴特（Joey Bart）、教士游擊手塔帝斯（Fernando Tatis Jr.）、洛磯隊三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）。

大聯盟國民道奇

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