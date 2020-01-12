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MLB／終身洋基人 賈納正式與洋基簽約

2020-01-12 08:07聯合報 記者蘇志畬／即時報導

賈納正式與洋基簽約。 美聯社
賈納正式與洋基簽約。 美聯社
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外野手賈納（Brett Gardner）正式回到洋基，洋基球團今天宣布，與賈納簽下一年1250萬美元合約，附帶同樣價值的2021年球團選項，總經理凱許曼（Brian Cashman）表示：「我們知道賈納有多棒，他是一個很棒的洋基人。」

36歲的賈納生涯12年都待在洋基，也希望穿著條紋衣退役，去年球季打出生涯最高的28轟、74打點，打擊率2成51，另有86得分、26支二壘安打以及10次盜壘，賈納近七個球季都能取得80得分，全大聯盟只有兩人，另一位是天使隊的楚奧特（Mike Trout）。

由於希克斯（Aaron Hicks）進行韌帶重建手術，最快要6月才能歸隊，賈納有機會成為洋基隊今年開幕戰的先發中外野手，凱許曼也相信他足以承擔重任。

消息在去年12月就傳出，今天才正式定案，總經理特助費許曼（Michael Fishman）表示：「他一直都努力練習，保持在頂尖水準，有他的加入，我們才能讓他跟其他人獲得輪休，目標是讓所有人都保持健康，一路到球季尾聲，好為季後賽準備，而他去年也打出從頭到尾都很棒的球季。」

被洋基選秀簽下的球員中，只有五人能夠為洋基隊效力時累積千安成績，賈納是其中一人，他在2005年在選秀會中被洋基隊選中，2008年升上大聯盟，也是現役近12個球季都待在同隊的十名大聯盟球員之一，今年有望成為洋基隊史第13位連續效力13季的球員。

洋基大聯盟選秀

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