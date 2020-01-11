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MLB／避薪資仲裁 大都會970萬美元留雷神

2020-01-11 16:58聯合新聞網 綜合報導

為避免薪資仲裁，大都會跟「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）達成...
為避免薪資仲裁，大都會跟「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）達成1年970萬美元的續約協議。 美聯社
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為避免薪資仲裁，大都會跟「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）達成1年970萬美元的續約協議，也已與其他8位可能進入薪資仲裁的球員完成續約。

辛德賈德去年主投197.2局留下10勝8敗，防禦率4.28，202次三振成績單，雖然防禦率偏高，但其他數據仍很夠水準。這位2016年全明星，在大都會5年仍有47勝30敗，防禦率3.31的成績，為了避免薪資仲裁，大都會以1年970萬美元順利留人。

除辛德賈德外，大都會也留下其他8名符合薪資仲裁資格的球員，主力球員有史卓曼（Marcus Stroman）的1200萬美元、馬茲（Steven Matz）500萬美元、康佛托（Michael Conforto）800萬美元與迪亞茲（Edwin Diaz）的510萬美元。另外還有外野手尼莫(Brandon Nimmo)的217.5萬美元、馬里斯尼克(Jake Marisnick)的331.25萬美元、魯戈(Seth Lugo)的200萬美元與格萊斯曼(Robert Gsellman)的122.5萬美元

史卓曼是在去年季中交易才轉戰大都會，先發11場主投59.2局，繳出4勝2敗、防禦率3.77成績單；康佛托曾入選2017年明星賽，去年轟出生涯新高33支全壘打，外帶92分打點，打擊率0.258；迪亞茲去年改披大都會戰袍，雖戰績慘澹仍獲加薪，後援58局只收下2勝7敗、防禦率高達5.59，但在2018年卻是有防禦率0.196的水準，還以57次救援成功收下美聯救援王。

薪資年改紐約
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