MLB／未談妥薪資仲裁 道奇剩4人最多

薪資仲裁資格球員議約截止日，道奇有4人未談妥，是聯盟最多，其中上季36轟的外野手彼得森價碼和球團落差最大。 路透 分享 facebook

薪資仲裁資格球員議約截止日，還有20人未和球隊取得共識，其中道奇還有四人未談妥為最多，接下來將進入仲裁法庭程序，但過程中仍可以持續談約。

外野手彼得森（Joc Pederson）是價碼落差最大的人，今年季後將成為自由球員的他，上賽季打出2成49打擊率、36轟和74分打點，希望獲得450萬美元加薪，將年薪調高至950萬，不過道奇只願意開出775萬的價碼，有一段不小的差距。

三壘重砲孟西（Max Muncy）今年首度獲得仲裁資格，過去兩季繳出70轟和177分打點的他，開價467.5萬美元，道奇卻只想給400萬；工具人泰勒（Chris Taylor）第二年仲裁，尋求580萬的價碼，比道奇開出的多了55萬。

布局投手拜耶斯（Pedro Baez）去年71場出賽留下7勝2敗、防禦率3.10的佳績，今年第三年仲裁資格想尋求400萬美元年薪，道奇只想給350萬。

道奇自2007年起就未踏上仲裁法庭，若是今年未在開庭前擺平一切，將是總裁弗里曼（Andrew Friedman）上任六年來第一例。

其它還有薪資仲裁球員要持續談約的球隊，響尾蛇、紅襪、洛磯、太空人、釀酒人和費城人都剩下兩名，勇士、天使、馬林魚和雙城各一名。