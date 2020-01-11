MLB／抗議小熊偷年資 布萊恩有望季後前進市場

不讓薪資仲裁的情況發生，小熊以1860萬美元（約台幣5.57億元）和明星三壘手布萊恩（Kris Bryant）取得協議；不過雙方合作前景能否順利還不得而知，除了交易可能外，布萊恩正透過球員工會申訴小熊，為了多取得一年控制權，在2015年開季刻意撤換掉開季名單，若是上訴成功，今年賽季結束後就能成為自由球員。

28歲的布萊恩上賽季繳出2成82打擊率、31轟和77分打點，跑回108分在國聯名列第八，3成82上壘率也在全聯盟排在第16名，在這個冬天成了交易桌上的熱門人選。

小熊雖然仍給了第二年擁有仲裁資格的布萊恩高薪，但能不能留人到最後仍打上問號，布萊恩和經紀人波拉斯（Scott Boras）提出申訴，2015年開季前一刻，小熊以加防守備為由將他下放至小聯盟，十天後才於賽季開打後重新升回，目的是為了多取得一年控制權，希望球員工會能受理抗議。

如果布萊恩的上訴成真，今年有可能是他和小熊最後一年合作，季後將有權帶著2015年國聯新人王和2016年國聯MVP的身分，前進自由市場拚身價；根據ESPN到導，這兩周就會有決議出爐。

小熊同時也和貝茲（Javier Baez）、史瓦柏（Kyle Schwarber）、阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）完成談約，前兩人今年年薪為701萬美元，阿爾莫拉則是157.5萬美元。