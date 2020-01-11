MLB／首獲薪資仲裁資格 洋基讓賈吉身價翻12倍

擁有一票薪資仲裁資格的球員要議價，洋基仍發揮高效率，和九人全部達成共識，其中派克斯頓（James Paxton）拿到1250萬美元（約台幣3.7億元）最高，賈吉（Aaron Judge）則有850萬美元。

派克斯頓上賽季轉到洋基，繳出生涯新高的15勝6敗，防禦率3.82，今年擁有第三年仲裁資格的他，薪水從原先的857.5萬美元直升，這個賽季結束後就能前進自由市場。

賈吉是九人當中最後談妥的球員，今年是他第一年獲得薪資仲裁，去年102場出賽，有2成72打擊率、27轟和55分打點，年薪只有68萬4300元，如今身價一口氣翻了12倍。

桑契斯（Gary Sanchez）也以500萬美元的年薪定案，去年只領不到67萬美元的他，同樣第一年有薪資仲裁資格，立刻寫下捕手史上第二高的紀錄；上賽季他的成績是2成32打擊率、34轟和77分打點。

三壘手烏謝拉（Gio Urshela）和牛棚投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）都獲得247.5萬美元，此外其它投手分別為肯利（Tommy Kahnle）265萬美元，塞薩（Luis Cessa）89.5萬美元、霍德（Jonathan Holder）75萬美元和格林（Chad Green）127.5萬美元。