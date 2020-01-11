MLB／拚戰大聯盟最久 日、韓都有神人門檻

日本與南韓球員在大聯盟場上的「長壽」紀錄，都有神人門檻，鈴木一朗累積在大聯盟出賽19年，還沒有其他日本後輩看得到他的車尾燈，朴贊浩的17季則緊跟著秋信守，今年將是秋信守在大聯盟的第16個賽季，與遊騎兵的合約即將走完，明年若能再戰一年就將追平朴贊浩的資歷。

台灣球員在大聯盟的最多季出賽紀錄，由王建民的九季所保持，相較日、韓代表，算是有點小巫見大巫。

史上共四名日本球員在大聯盟出賽達10季，鈴木一朗從2001年打到2019年，儘管最後一年僅是上場揮揮衣袖的兩場引退賽，仍算留下19季出賽成績，光是效力水手的14年，就足以壓倒所有日本同胞好手；野茂英雄共在大聯盟出賽12季、排名日籍球員第二，松井秀喜和大家友和則為10季。

打滾八季以上的日本球員也不在少數，像是長谷川滋利、上原浩治、田澤純一都是九季，松坂大輔和田口壯則為八季；現役大聯盟球員中，效力小熊的達比修有今年將邁入第八年，洋基田中將大則為第七年，都有望挑戰在大聯盟生存達10年以上。

韓籍球員以朴贊浩的17季最「持久」，從1994年打到2010年，光是效力道奇的時間就長達9年。朴贊浩的紀錄有可能即將面臨挑戰，秋信守今年將迎接在大聯盟的第16個球季，但同時也是他的合約最後一年，高齡37歲的他，明年恐怕只能尋求低薪短約續留美職戰場，若能成真，就將追平大前輩的紀錄。