親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

2020總統立委選舉 即時開票結果直播看這裡

選舉找網紅有用嗎？專家老實說：最大贏家是他

運動筆記『旅跑越南』胡志明市馬拉松【知識】如何判斷跑鞋合不合腳？
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA今日五大好球 (1月10日)賽事懶人包 (1月10日)

MLB／拚戰大聯盟最久 日、韓都有神人門檻

2020-01-11 08:18聯合報 記者陳宛晶／即時報導

日本與南韓球員在大聯盟場上的「長壽」紀錄，都有神人門檻，鈴木一朗累積在大聯盟出賽19年，還沒有其他日本後輩看得到他的車尾燈，朴贊浩的17季則緊跟著秋信守，今年將是秋信守在大聯盟的第16個賽季，與遊騎兵的合約即將走完，明年若能再戰一年就將追平朴贊浩的資歷。

台灣球員在大聯盟的最多季出賽紀錄，由王建民的九季所保持，相較日、韓代表，算是有點小巫見大巫。

史上共四名日本球員在大聯盟出賽達10季，鈴木一朗從2001年打到2019年，儘管最後一年僅是上場揮揮衣袖的兩場引退賽，仍算留下19季出賽成績，光是效力水手的14年，就足以壓倒所有日本同胞好手；野茂英雄共在大聯盟出賽12季、排名日籍球員第二，松井秀喜和大家友和則為10季。

打滾八季以上的日本球員也不在少數，像是長谷川滋利、上原浩治、田澤純一都是九季，松坂大輔和田口壯則為八季；現役大聯盟球員中，效力小熊的達比修有今年將邁入第八年，洋基田中將大則為第七年，都有望挑戰在大聯盟生存達10年以上。

韓籍球員以朴贊浩的17季最「持久」，從1994年打到2010年，光是效力道奇的時間就長達9年。朴贊浩的紀錄有可能即將面臨挑戰，秋信守今年將迎接在大聯盟的第16個球季，但同時也是他的合約最後一年，高齡37歲的他，明年恐怕只能尋求低薪短約續留美職戰場，若能成真，就將追平大前輩的紀錄。

大聯盟秋信守鈴木一朗

延伸閱讀

中職／各隊洋投到位 今年「大聯盟級」爭鋒

中職／MLB資歷非勝利保證 獅洋投去年僅14...

中職／新球季外援有看頭 各隊都有MLB資歷洋...

棒球／遭觸身球不爽 前大聯盟球員拿球棒打人

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

MLB／爽收2700萬美元年薪 貝茲破薪資仲裁最高薪

2020-01-11 06:58

MLB／紅雀送出外野手馬丁尼茲 與光芒做6人交易

2020-01-10 17:36

MLB／首獲薪資仲裁資格 洋基讓賈吉身價翻12倍

2020-01-11 08:24

MLB／王建民大聯盟打滾9季 陳偉殷差1年追平

2020-01-11 08:17

MLB／暫放交易傳聞 印地安人給林多5.25億避免仲裁

2020-01-11 07:52

MLB／林子偉新球季難度高 名單多一人是利多

2020-01-10 11:10

MLB／3A打擊率1成63 提博連續4年獲邀春訓

2020-01-10 10:16

MLB／怎麼處理超貴貝茲？紅襪：目標是留人

2020-01-10 08:19

MLB／正式簽下英卡納西恩 年輕白襪增加砲管

2020-01-10 07:59

MLB／沒上大聯盟怪基特 新秀向洋基求償10億

2020-01-10 07:58

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

MLB／隊史第一人沒打動大谷 紅人同招收服秋山

2020-01-09 10:27

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

大馬羽賽／36分鐘拍落辛德胡 戴資穎闖四強

2020-01-10 15:49

二度曬NBA冠軍戒 林書豪求低調炫耀方法

2020-01-10 17:30

NBA／明星賽二輪票選 詹姆斯超車唐西奇

2020-01-10 09:14

NBA／衛少回娘家獲歡呼 火箭「識相」輸雷霆

2020-01-10 13:36

NBA／聊天邀字母哥組隊 柯瑞澄清是打電動

2020-01-10 13:05

NBA／勇士若交易羅素 外媒稱西蒙斯是最佳回報

2020-01-10 15:45

NBA／柯瑞預計三月復出 柯爾：年輕球員很期待

2020-01-10 10:15

NBA／憶奧本山亂鬥重罰 世界和平：我信服史騰

2020-01-10 10:47

棒球／遭觸身球不爽 前大聯盟球員拿球棒打人

2020-01-10 11:35

NBA／KD恢復進度佳 主帥重申本季不計畫復出

2020-01-10 12:15

日職／陽岱鋼處境 日媒猜測巨人下最後通牒

2020-01-10 16:23

NBA／膝蓋採注射療法 波爾辛吉斯至少再休2場

2020-01-10 12:50

NBA／丟擲飲料罐抗議 塞爾蒂克重懲球迷終生禁賽

2020-01-10 12:10

NBA／76人著眼補強 傳有興趣交易回2舊將

2020-01-10 14:30

NBA／東區後場票選第二 厄文改說法喊下周復出

2020-01-10 09:38

中職／新球季外援有看頭 各隊都有MLB資歷洋投

2020-01-10 15:21

MLB／3A打擊率1成63 提博連續4年獲邀春訓

2020-01-10 10:16

MLB／林子偉新球季難度高 名單多一人是利多

2020-01-10 11:10

NBA／安比德開刀缺陣 76人仍賞綠衫軍3連敗

2020-01-10 11:34

MLB／紅雀送出外野手馬丁尼茲 與光芒做6人交易

2020-01-10 17:36

中職／王建民離隊後 富邦悍將隊補兩外籍教練

2020-01-10 12:19

中職／洋將歷年登錄人數 曾單季每隊最多12人

2020-01-10 17:03

中職／搞定羅力合約 悍將完成4洋投布局

2020-01-10 13:31

NBA／指傷進行手術 安比德預計休戰1至2周

2020-01-10 11:30

NBA／讓拓荒者單節拿13分 灰狼靠防守谷底反彈

2020-01-10 12:19

NBA／衛少感謝奧城 穿「絕不後悔」T恤表心意

2020-01-10 18:12

中職／各隊洋投大補強 挑戰近10年最多41勝

2020-01-10 18:07

NBA／姆指扭傷不礙事 華克：不能當連敗藉口

2020-01-10 14:52

MLB／爽收2700萬美元年薪 貝茲破薪資仲裁最高薪

2020-01-11 06:58

中職／獅隊還有4位洋將在談 想要的都會簽下來

2020-01-10 16:09

中職／統一獅與羅里奇續約 今年首位洋投確定

2020-01-10 14:59

高球╱伍茲新年首戰 重回8度奪冠「福地」

2020-01-10 17:15

大馬羽賽／小戴勇闖4強 東奧誓言奪牌

2020-01-11 00:06

ATP盃／澳、俄搶先闖四強 約帥、納達爾率隊搶門票

2020-01-10 17:25

中職／30年來各隊使用洋將 累積超過1200人次

2020-01-10 17:28

中職／各隊洋投到位 今年「大聯盟級」爭鋒

2020-01-11 00:09

跑步知識／如何判斷跑鞋合不合腳？

2020-01-10 09:28

中職／MLB資歷非勝利保證 獅洋投去年僅14勝

2020-01-10 19:41

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵印尼組合無緣四強

2020-01-10 16:19

青奧列五人制棒球 史上首次混和性別組隊

2020-01-10 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top