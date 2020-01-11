MLB／王建民大聯盟打滾9季 陳偉殷差1年追平

赴美挑戰打了八個球季，目前仍是自由之身的台灣左投陳偉殷，能否等到下一紙美職合約，尋求再戰大聯盟，攸關他能否趕上王建民的腳步，在大聯盟場上留下九季出賽成績，同時也是台灣球員在大聯盟的最「長壽」紀錄。

王建民在大聯盟出賽的球季，從2005年一路橫跨到2016年，但這12年間實際上共9季在大聯盟留下出賽紀錄，他因傷在2010年整季報銷，2016年則是闊別大聯盟戰場兩年後演出奇蹟復出，在皇家幾乎待滿整季，也成為他在大聯盟的告別作。

陳偉殷在2012年從日職跳板站上大聯盟，年年都在大聯盟出賽，先在金鶯累積四年資歷，若他與馬林魚的五年8000萬美元合約順利走完，就將追平王建民的九季紀錄，但馬林魚在合約剩下一年的情況下決定認賠殺出，陳偉殷的大聯盟資歷能否推進至第九年，還要看他能否順利找到下一紙美職合約。

台灣球員在大聯盟的出賽足跡，多數走得並不長遠，除了王建民的九季和陳偉殷的八季外，再來依序為郭泓志七季、曹錦輝六季、胡金龍五季，其餘球員皆不滿五年，林哲瑄、羅嘉仁更是都僅留下一季出賽成績，成為大聯盟的「過客」。

目前仍於美職戰場上打拚的大聯盟級台將，林子偉擁三年資歷，今年無意外將可推進至第四季，黃暐傑和張育成則都是在去年首升大聯盟；胡智為擁有兩年大聯盟資歷，去年遭遇低潮、整季未站上大聯盟，新球季將在新東家教士努力，爭取續寫第三年資歷。