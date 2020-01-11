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MLB／暫放交易傳聞 印地安人給林多5.25億避免仲裁

2020-01-11 07:52聯合報 記者吳敏欣／即時報導

暫時放下交易傳聞，印地安人和看板球星林多（Francisco Lindor）完成議約，以1750萬美元（約台幣5.25億元）附帶激勵條款的身價，成為史上薪資仲裁第二年所獲得的次優條件。僅次於去年紅襪大將貝茲（Mookie Betts）的2000萬美元。

印地安人已和陣中五名具薪資仲裁資格的球員達成共識，除了林多外，克里文格（Mike Clevinger）獲得410萬美元價碼，第一次仲裁的他去年薪水才59萬2200元，收入翻了七倍，卻還是不及外界預測的450萬美元。

另外，還有外野手納奎（Tyler Naquin）獲得145萬美元，迪謝茲（Delino DeShields）1875萬美元，和牛棚投手威葛蘭（Nick Wittgren）的1125萬美元。

林多上賽季開季因腳踝傷勢缺席19場比賽，最終仍繳出2成84打擊率、32轟和74分打點，外帶22次盜壘成功，印地安人清楚無法留住這位明星好手太久，有意交易換取新秀，不過總經理安托奈提（Chris Antonetti）日前表態，越接近開幕戰到來，林多留隊的機率就越高。

在包爾（Trevor Bauer）和克魯柏（Corey Kluber）接連被交易送走後，克里文格今年將承擔印地安人先發輪值要角，上賽季他21場出賽，13勝4敗、防禦率2.71。

印地安人克魯柏

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