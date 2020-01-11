MLB／爽收2700萬美元年薪 貝茲破薪資仲裁最高薪

下一個冬天進入自由市場尋求超級大約前，紅襪明星外野手貝茲（Mookie Betts）今天先確定刷新一項薪水紀錄，趕在薪資仲裁球員談約大限前，紅襪與他敲定今年年薪2700萬美元（約台幣8.1億元），改寫由洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）所保持的2600萬美元、薪資仲裁球員最高年薪紀錄。

今天是大聯盟各隊與陣中具薪資仲裁資格球員的議約期限，紅襪一口氣公布與五人談妥合約，除了貝茲2700萬美元外，還有布萊德利（Jackie Bradley Jr.）1100萬美元、沃克曼（Brandon Workman）350萬美元、巴恩斯（Matt Barnes）310萬美元和漢布里（Heath Hembree）161萬2500美元。

班寧坦迪（Andrew Benintendi）和羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）則是尚未完成合約，接下來將進入仲裁庭安排程序，但球團仍有可能在此之前完成合約。

貝茲坐擁一座美聯MVP、三座銀棒獎和四座金手套的豪華履歷，去年年薪已達2000萬美元，今年早被看好將刷新由亞瑞納多所保持的紀錄，合約價碼今天揭曉，果然毫無意外。