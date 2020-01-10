MLB／紅雀送出外野手馬丁尼茲 與光芒做6人交易

紅雀今日與光芒完成6人交易案，主菜是打擊能力不俗的外野手馬丁尼茲。 美聯社 分享 facebook

紅雀今日與光芒完成6人交易案，將外野手馬丁尼茲（Jose Martinez）和阿羅沙瑞納（Randy Arozarena）打包交易到光芒，而紅雀則是換回百大新秀左投利伯拉托（Matthew Liberatore）和光芒農場捕手羅德里奎茲（Edgardo Rodriguez）。另外雙方也從中獲得選秀補償簽，光芒獲得首輪簽，紅雀則獲得次輪簽。

光芒休賽季就跟多對洽詢外野戰力，剛好遇上欲脫手薪資的紅雀，便促成這樁多人交易案。光芒獲得的主菜馬丁尼茲，雖防守能力低於聯盟水平，但打擊能力卻是賣點，去年出賽128場，打擊三圍有.269/.340/.410，擊出10轟，外帶42分打點。2018年也有過打擊率0.305，開轟17次，83打點的成績。此外，他不只能守外野，還能守內野，生涯有118場一壘手出賽紀錄。

另一名野手阿羅沙瑞納則是被評選為紅雀農場排名第10的潛力股，去年首登大聯盟，出賽19場，總計20打數6支安打，其中包括1發全壘打和1支二壘安打。雖大聯盟出賽紀錄不多，但阿羅沙瑞納在3A可是打得虎虎生風，總共出賽64場，打擊率0.358，擊出12支全壘打，18支二壘安打，同時還有9次盜壘成功。

另一方面，紅雀獲得的左投利伯拉托評價甚高，目前在百大新秀中可名列第41位。於2018年選秀第16順位被選中，過去2年在小聯盟登板25場，主投111局繳出113次三振，成績8勝4敗、平均防禦率2.59的優秀成績單。至於年僅19歲的捕手羅德里奎茲去年剛從新人聯盟起步，10場出賽，25打數敲10安，打擊率達.400。