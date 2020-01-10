親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

直播／韓國瑜選前之夜不到半小時 主辦單位：已破10萬人

直播／5萬座位都坐滿！蔡英文選前之夜凱道大會師

運動筆記『旅跑越南』胡志明市馬拉松【知識】如何判斷跑鞋合不合腳？
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA今日五大好球 (1月10日)賽事懶人包 (1月10日)

MLB／紅雀送出外野手馬丁尼茲 與光芒做6人交易

2020-01-10 17:36聯合新聞網 綜合報導

紅雀今日與光芒完成6人交易案，主菜是打擊能力不俗的外野手馬丁尼茲。 美聯社
紅雀今日與光芒完成6人交易案，主菜是打擊能力不俗的外野手馬丁尼茲。 美聯社
分享

紅雀今日與光芒完成6人交易案，將外野手馬丁尼茲（Jose Martinez）和阿羅沙瑞納（Randy Arozarena）打包交易到光芒，而紅雀則是換回百大新秀左投利伯拉托（Matthew Liberatore）和光芒農場捕手羅德里奎茲（Edgardo Rodriguez）。另外雙方也從中獲得選秀補償簽，光芒獲得首輪簽，紅雀則獲得次輪簽。

光芒休賽季就跟多對洽詢外野戰力，剛好遇上欲脫手薪資的紅雀，便促成這樁多人交易案。光芒獲得的主菜馬丁尼茲，雖防守能力低於聯盟水平，但打擊能力卻是賣點，去年出賽128場，打擊三圍有.269/.340/.410，擊出10轟，外帶42分打點。2018年也有過打擊率0.305，開轟17次，83打點的成績。此外，他不只能守外野，還能守內野，生涯有118場一壘手出賽紀錄。

另一名野手阿羅沙瑞納則是被評選為紅雀農場排名第10的潛力股，去年首登大聯盟，出賽19場，總計20打數6支安打，其中包括1發全壘打和1支二壘安打。雖大聯盟出賽紀錄不多，但阿羅沙瑞納在3A可是打得虎虎生風，總共出賽64場，打擊率0.358，擊出12支全壘打，18支二壘安打，同時還有9次盜壘成功。

另一方面，紅雀獲得的左投利伯拉托評價甚高，目前在百大新秀中可名列第41位。於2018年選秀第16順位被選中，過去2年在小聯盟登板25場，主投111局繳出113次三振，成績8勝4敗、平均防禦率2.59的優秀成績單。至於年僅19歲的捕手羅德里奎茲去年剛從新人聯盟起步，10場出賽，25打數敲10安，打擊率達.400。

薪資
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

MLB／林子偉新球季難度高 名單多一人是利多

2020-01-10 11:10

MLB／3A打擊率1成63 提博連續4年獲邀春訓

2020-01-10 10:16

MLB／怎麼處理超貴貝茲？紅襪：目標是留人

2020-01-10 08:19

MLB／正式簽下英卡納西恩 年輕白襪增加砲管

2020-01-10 07:59

MLB／沒上大聯盟怪基特 新秀向洋基求償10億

2020-01-10 07:58

MLB／隊史第一人沒打動大谷 紅人同招收服秋山

2020-01-09 10:27

MLB／轉隊惹小球迷爆哭 譚姆斯送禮寫信安慰

2020-01-09 08:37

MLB／沒要放林多 印地安人：討論不代表想交易

2020-01-09 07:53

MLB／返鄉遭遇強震 太空人柯瑞亞嚇壞

2020-01-09 07:53

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

MLB／沒上大聯盟怪基特 新秀向洋基求償10億

2020-01-10 07:58

大馬羽賽／36分鐘拍落辛德胡 戴資穎闖四強

2020-01-10 15:49

NBA／明星賽二輪票選 詹姆斯超車唐西奇

2020-01-10 09:14

二度曬NBA冠軍戒 林書豪求低調炫耀方法

2020-01-10 17:30

NBA／衛少回娘家獲歡呼 火箭「識相」輸雷霆

2020-01-10 13:36

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

中職／羅傑斯披上兄弟球衣 和王建民再續前緣

2020-01-09 19:55

NBA／柯瑞預計三月復出 柯爾：年輕球員很期待

2020-01-10 10:15

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

NBA／勇士若交易羅素 外媒稱西蒙斯是最佳回報

2020-01-10 15:45

NBA／聊天邀字母哥組隊 柯瑞澄清是打電動

2020-01-10 13:05

MLB／怎麼處理超貴貝茲？紅襪：目標是留人

2020-01-10 08:19

棒球／遭觸身球不爽 前大聯盟球員拿球棒打人

2020-01-10 11:35

NBA／膝蓋採注射療法 波爾辛吉斯至少再休2場

2020-01-10 12:50

NBA／KD恢復進度佳 主帥重申本季不計畫復出

2020-01-10 12:15

NBA／憶奧本山亂鬥重罰 世界和平：我信服史騰

2020-01-10 10:47

NBA／東區後場票選第二 厄文改說法喊下周復出

2020-01-10 09:38

NBA／76人著眼補強 傳有興趣交易回2舊將

2020-01-10 14:30

NBA／丟擲飲料罐抗議 塞爾蒂克重懲球迷終生禁賽

2020-01-10 12:10

日職／陽岱鋼處境 日媒猜測巨人下最後通牒

2020-01-10 16:23

NBA／安比德開刀缺陣 76人仍賞綠衫軍3連敗

2020-01-10 11:34

回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00

MLB／林子偉新球季難度高 名單多一人是利多

2020-01-10 11:10

MLB／3A打擊率1成63 提博連續4年獲邀春訓

2020-01-10 10:16

中職／新球季外援有看頭 各隊都有MLB資歷洋投

2020-01-10 15:21

大馬羽賽／小戴闖8強 放眼東奧盡力衝

2020-01-09 23:58

中職／王建民離隊後 富邦悍將隊補兩外籍教練

2020-01-10 12:19

中職／悍將、兄弟搞定4洋投 獅隊掛零進度最慢

2020-01-10 00:02

NBA／獨行俠最後一擊烏龍 教頭：怪我錯誤戰術

2020-01-09 23:56

NBA／指傷進行手術 安比德預計休戰1至2周

2020-01-10 11:30

MLB／正式簽下英卡納西恩 年輕白襪增加砲管

2020-01-10 07:59

中職／搞定羅力合約 悍將完成4洋投布局

2020-01-10 13:31

排球／分組第二晉四強 中華女排周六下午戰南韓

2020-01-09 20:39

NBA／讓拓荒者單節拿13分 灰狼靠防守谷底反彈

2020-01-10 12:19

日職／周刊新球季預測 張奕站穩先發輪值

2020-01-10 00:04

大馬羽賽／抗韓成功！ 李洋男雙、混雙闖8強

2020-01-09 19:22

SBL／裕隆無緣爭冠 李啟億：沒放棄上半季

2020-01-09 22:47

大馬羽賽／李洋感冒3周 單日兩勝「拿生命在咬」

2020-01-09 21:38

中職／統一獅與羅里奇續約 今年首位洋投確定

2020-01-10 14:59

中職／獅隊還有4位洋將在談 想要的都會簽下來

2020-01-10 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top