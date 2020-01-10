MLB／林子偉新球季難度高 名單多一人是利多

紅襪隊今年內野競爭激烈，台將林子偉沒有下放小聯盟的空間，不過大聯盟名單從25人變為26人是一大利多。 路透社資料照 分享 facebook

紅襪隊今年內野競爭激烈，台將林子偉沒有下放小聯盟的空間，如果未能擠進開季名單，只能循崔維斯（Sam Travis）的例子，經由讓渡回到小聯盟，唯一利多是，今年起大聯盟名單從25人變為26人，增加一個名額。

林子偉在2018年曾是紅襪隊替補工具人的主要人選，去年球季因為兩度受傷，僅在大聯盟出賽13場，連續三年在大聯盟及小聯盟間輪轉，也讓他用完了三次下放選擇權，累計75場大聯盟出賽，打擊率2成48，1轟、9打點、25得分。

今年對將滿26歲的林子偉來說是重要的一年，目前雖然仍在40人名單中，但在選擇權用完的情況下，今年春訓勢必得好好表現，擠進開季名單，不然球隊就必須將他放入指定轉讓名單中。

崔維斯就是一例，能守一壘及角落外野的他，日前因紅襪隊簽下捕手普拉威基（Kevin Plawecki），需要挪出空間，而將崔維斯放進指定轉讓名單，今天走完流程，依舊留在紅襪，不過被下放到3A，有可能受邀參加大聯盟春訓。

而去年紅襪隊在「規則五」選秀中挑進能守二壘、游擊的新秀阿勞茲（ Jonathan Arauz），新球季勢必卡住一個位置，根據規定必須整季放在大聯盟名單中，不然就得還給太空人隊。