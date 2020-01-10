MLB／留不留超貴貝茲？紅襪：目標還是長期留下他

想要長期留下貝茲（Mookie Betts），紅襪堆上桌的鈔票肯定少不了，但紅襪首席棒球長布隆（Chaim Bloom）表態，「他具備了所有你希望在球員身上看到的特質，我知道這支球隊一直都知道這點，我來到這裡時也有一樣的感覺，就是要將他留在紅襪越久越好。」

具備一座美聯年度MVP、三座銀棒獎、四座金手套豪華履歷的貝茲，將在今年季後進入自由市場，外界預料他將追逐一份比肩哈波（Bryce Harper）13年3.3億美元的超級大約，紅襪將全力留人或是提前交易換取新秀，備受矚目。

布隆接受專訪時對貝茲極盡誇讚，他說：「貝茲是棒球場中的最佳球員之一，過去在光芒作為對手時，我就很欣賞他，和他對戰從來都不是件愉快的事，他不光是場上的最佳打者之一，也是守備功力最好的外野手之一。」他強調，如此優秀的球員，球團當然想要全力留下。

貝茲多次表達想要進入自由市場測試身價，對紅襪提出的延長合約不為所動，外界傳聞其實他並不喜歡波士頓，有意轉戰其他城市。布隆對此回應，還沒機會與貝茲面對面談話，但他相信那是誤解，「我還沒與他親自聊過，但不管是從他的經紀人或是這裡的人聽來，都不覺得那是影響因素，他很享受待在波士頓，我沒聽過他不喜歡波士頓這類的話。」

在爭取超級大約之前，貝茲還需先與紅襪針對今年薪水撥算盤，去年年薪已達2000萬美元的他，將挑戰由洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）保持的2600萬美元薪資仲裁球員最高年薪紀錄，一般預料，貝茲鐵定打破這項紀錄，只差在最終金額落在哪裡。