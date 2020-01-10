MLB／正式簽下英卡納西恩 年輕白襪增加穩定砲管

白襪隊今天正式與英卡納西恩（Edwin Encarnacion）簽下合約，一年1200萬美元（約台幣3.6億元），加上明年1200萬美元的球團選項，沒有買斷金，補強最需要的長打火力。

英卡納西恩近八個球季敲出297轟，是2012年以來大聯盟球員最多，而白襪隊去年整季敲出182轟，在大聯盟排名第25，美聯裡只贏過皇家、老虎兩支重建中球隊。

白襪總經理哈恩（Rick Hahn）在簽約記者會上表示：「我們很高興能在打線中增添砲管，數字會說話。」白襪在右外野及指定打擊都需要補強火力，整體來說上壘跟長打都有待提升，今年球季找來葛蘭多（Yasmani Grandal）、馬札拉（Nomar Mazara）都是為了補強缺點。

英卡納西恩也是近八個球季唯一一位全都敲出30轟的球員，37歲的他身手看不太出老化跡象，去年在水手及洋基隊合計，打擊率2成44、34轟。

白襪陣中已有美聯打擊王安德森（Tim Anderson）打擊率3成35，阿布瑞尤（Jose Abreu）123分打點，而希曼尼茲（Eloy Jimenez）去年首度升上大聯盟，就繳出2成67打擊率、31轟、79打點的成績，還與英卡納西恩是舊識。

英卡納西恩從希曼尼茲14歲時就認識這位潛力股，「我跟他一起訓練，他是位很棒的打者，這些年輕人都很清楚他們在打擊區要幹嘛，這是支年輕有勁的球隊，我很興奮能夠加入這個團隊，我也相信會有很好的未來。」