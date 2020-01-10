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MLB／沒上大聯盟都怪基特 新秀向洋基求償10億

2020-01-10 07:58聯合報 記者陳宛晶／即時報導

「我無法升上大聯盟，都是基特（Derek Jeter）害的！」遇上這種荒唐官司，洋基球團和基特本人恐怕都很無奈。

紐約媒體NJ.com今天報導這起在去年5月已遭法院駁回的官司，拉希特（Garrison Lassiter）在2008年加盟洋基，但5年下來最高只拚到高階1A後結束美職生涯，他控告洋基球團，刻意阻擋他的晉升之路，全是為了保護基特的生涯，向洋基求償3400萬美元（約台幣10億1876元）。

拉希特向法院遞交的文件，有當年的剪報、球探報告，其中還包括與道奇明星游擊手席格（Corey Seager）的數據比較；他聲稱自己在棒球場上的才華，因為洋基的刻意打壓而有志難伸，也指控洋基球團中傷、毀謗，導致他無法在其他球隊找到機會，拉希特表示，「我無法打球，是因為洋基試著控制我的生涯，我是唯一站出來抵抗洋基的棒球員。」

略懂法律的拉希特，擔任自己的辯護律師，但這起官司遭到法院駁回，他在去年底改將目標轉向紅人，指控紅人沒有給予他公平的測試機會，向球團求償三年大聯盟底薪、163.5萬美元；11天後，拉希特又向一家位於訓練中心提出訴訟，原因是這家訓練中心並未協助他通過NFL測試。

NJ.com為此找上在2011年擔任拉希特效力球隊教練的雷德斯馬（Aaron Ledesma），他對於這名的球員給出評價，「打擊沒什麼力量，也不是高打擊率的球員，腳程則是低於均標；他的體格還不錯，但腳步不足以擔任游擊手，我相信洋基會將他移往三壘，他曾經試過三壘，但他並不具備扛三壘的砲火。」

現年30歲的拉希特，已經花光當年與洋基簽約所拿到的67萬5000美元簽約金，居無定所、以車為家；報導中指出，透過社群網站、電話、電子郵件嘗試聯繫拉希特都未獲回應，洋基與紅人則拒絕對此事發表評論。

洋基基特紅人

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