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回顧大聯盟10年代 強權墜落、巨人與小熊領風騷

2020-01-10 07:00Dennis

十年河東，十年河西，2020年大聯盟即將邁入一個新紀元。回顧過去10年，球隊戰力消長與分區戰局變化，可說是21世紀以來之最。這個戰國時代，進入到了2010年後，呈現戰局更是詭譎，黑馬頻頻出現。豪門球隊與傳統強權雖能一時在分區獨霸，但是每當到季後賽，這些球隊失事意外頻傳，透露出球隊戰力非光靠陣容就可評斷。

洋基過去10年進入瓦解與重建，隨著基特(右)、A-Rod相繼退役，洋基曾試圖擺脫...
洋基過去10年進入瓦解與重建，隨著基特(右)、A-Rod相繼退役，洋基曾試圖擺脫過去大撒銀彈形象，進行轉型。 路透
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自2009年洋基拿下世界冠軍後，接下來10年，這支邪惡帝國進入瓦解與重建，隨著四核心相繼退役，洋基曾試圖擺脫過去大撒銀彈形象，進行轉型。沙胖(CC Sabathia)與賈納(Brett Gardner)是僅存見證洋基最後一次奪冠的球員。在此期間，洋基不再是分區內與宿敵紅襪爭霸的常勝軍，反倒是金鶯與藍鳥兩支球隊一度崛起，分別於美聯東區內稱雄，但整體成就仍不如同區另一支豪門紅襪隊。

紅襪在過去十年裡可是除了巨人之外，戰績最為輝煌球隊，分別在2013與2018兩季奪魁。有趣的是，這兩次奪冠雖都是出自紅襪系統，可是打造這兩支冠軍隊伍，卻是兩支截然不同經營團隊，可見紅襪隊老闆亨利(John William Henry II)對於經營這支球隊有著自身一定的期望與見解。

至於在國聯東區方面，國民隊在2009年選進天才小史(Steven Strasbrug)後開始了一系列復興計畫，直到2019年才修成正果。值得注意的是，在2019年世界大賽裡的重要功臣三壘手瑞登(Anthony Rendon)，2009年才只是大學新鮮人。該年在萊斯大學，瑞登就初露頭角，被媒體譽為年度最佳球員，只是沒想到他竟然成為國民隊拿下最後一勝的主角，而非過去一直以來被封為國民救世主哈波(Bryce Harper)。

在過去十年裡，大聯盟焦點聚焦於兩聯盟的中區與西區。根據統計，過去十屆世界大賽兩聯盟西區球隊參賽次數多達9次，而來自中區球隊則有7次，東區僅4次。在所有參賽隊伍裡，巨人所創下雙數年傳奇與小熊破除百年魔咒，應是令人最記憶最深的棒球經典時刻。

巨人隊連續三次都在雙數年2010、2012及2014年以黑馬姿態殺出，並直搗黃龍...
巨人隊連續三次都在雙數年2010、2012及2014年以黑馬姿態殺出，並直搗黃龍奪下世界大賽冠軍。 路透
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巨人隊連續三次都在雙數年以黑馬姿態殺出，並直搗黃龍，令身為同區的道奇好不眼紅。做為大聯盟新一代銀河戰艦的道奇，雖終於在2017與2018年再次嚐到世界大賽滋味，卻依舊無法如願贏得冠軍。反觀，道奇2017年世界大賽的對手太空人，在經歷過多年重建與勵精圖治，最後於2017開始開花結果，贏得隊史首座冠軍，而這時太空人隊已不是2013年以前國聯中區吊車尾球隊，如今的它已經是受人敬畏的美聯西區扛霸子。

接著來看兩個聯盟中區版圖變化。

小熊隊能夠在2016年破咒應該是近十年裡最大頭條新聞，此乃艾普斯坦(Theo Epstien)破咒團隊繼2004年破除紅襪魔咒後的另一經典之作，而有了鬼才教練麥登(Joe Maddon)加持更令這支破咒軍團如虎添翼，不過隨著麥登琵琶別抱至天使後，小熊未來命運會是如何，十分值得觀察。

除此之外，老牌強豪紅雀隊依舊是國聯中區裡叱吒風雲的球隊，2011年最後一次奪冠，讓老球迷仍舊懷念當時還身穿紅雀戰袍的普荷斯(Albert Pujols)。而再次期間，雖有由海賊王麥卡臣(Andrew McCutchen)領軍的海盜部隊和才華洋溢的小熊隊竄起，可是依舊無法掩蓋住紅雀的光芒。

小熊隊能夠在2016年破咒應該是近十年裡大聯盟最大頭條新聞。 美聯社
小熊隊能夠在2016年破咒應該是近十年裡大聯盟最大頭條新聞。 美聯社
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最後來看美聯中區。美聯中可說是近十年裡戰局版圖變化最大的戰區。從2010年代前期由老虎、白襪與雙城所瓜分冠軍寶座的時期，演變到皇家王朝快速崛起和殞落，而之後則是由印地安人接手該區龍頭的位置，直到上季才由沉潛多年的雙城重回王座。其中，皇家隊分別於2014和2015年兩次以美聯冠軍之姿進軍世界大賽，並在2015年如願摘下睽違30年的世界大賽冠軍。皇家隊當年的人氣之旺，從該年全明星賽票選就可得知一二。

當年皇家隊人氣之強，一度出現多達8名球員即將以先發球員之姿入選該年的明星賽。最後還得逼大聯盟出手，重新計算選票，但最終仍有4位皇家隊球員代表美聯參賽。如今的皇家，在冠軍教頭約斯特(Ned Yost)於2019球季退休與球隊轉換經營權後，即將進入到一個嶄新的時代。

太空人東區新鮮人

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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