MLB／隊史第一人沒打動大谷 紅人同招收服秋山

紅人成功延攬秋山翔吾，他今天在記者會上穿上紅人4號球衣亮相。 美聯社 分享 facebook

兩年前類似的簡報，主打「隊史第一位日籍球員」，沒能打動大谷翔平；如今紅人成功延攬秋山翔吾，他今天在記者會上穿上紅人4號球衣亮相，吐露：「沒有日本球員在辛辛那提打球過，這點確實滿吸引人的。」

秋山翔吾以三年2100萬美元合約加入紅人，今天球團為他舉辦加盟記者會，吸引40名記者到場，21人為日本媒體，盛況在紅人隊史上少見，甚至有資深員工認為，場面堪比2000年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）被交易到紅人時的記者會規模；球團預估，球季開打後，每場比賽將有4到6名日本媒體隨隊報導秋山翔吾。

紅人棒球事務部門總裁威廉斯（Dick Williams）喜迎這位日本球星的到來，「他現在已經穿上了球衣、戴上了球帽，合約也簽好了，我想現在能正式說Sho Time了。」

紅人棒球事務部門總裁威廉斯（左二）喜迎日本球星秋山翔吾(右二)的到來。 美聯社 分享 facebook

秋山翔吾透露加盟紅人的動機之一，「沒有日本球員在辛辛那提打球過，這點確實滿吸引人的。」事實上，兩年前大谷翔平透過入札制度赴美時，引發30隊搶人大戰，紅人就曾以「隊史第一位日本球員」為噱頭，試圖打動大谷，但最終並未獲得青睞，這回以類似的影片和書面簡報，終於說動了秋山翔吾。

紅人在爭取秋山的過程中態度始終積極，在秋山趁著冬季會議訪美期間，紅人是第一支與他相約碰面的球隊，秋山也提出了許多他的疑問，像是在辛辛那提的日語學校。

威廉斯表示，「爭取大谷翔平的過程中，我們感覺得到機會不站在我們這邊，但在我們心裡知道，這個過程是在考驗我們是否已經準備好迎接一位日本球員。」儘管當初追逐失利，但紅人確信已有足以拉攏日籍球員青睞的環境。