MLB／沒要放走林多 印地安人：有討論不代表想交易

印地安人當家游擊手林多（Francisco Lindor）的交易傳聞不斷，但始終沒有接近成交的消息，新球季究竟是否續留克里夫蘭？球團棒球事務部門總裁安托列提（Chris Antonetti）表示，「我預期開幕戰時，林多會是我們的先發游擊手，而且今天更有信心這麼說。」

林多的名字在這個冬天已經多次出現在談判桌上，道奇、紅人、教士都傳上門打探，但沒有球隊接近成交，印地安人甚至不認有意交易林多，安托列提解釋，「我不認為這些交易討論對球員來說公平。」

「其他球隊打電話來，討論哪幾個他們有興趣的球員，那不是我能控制的事。」安托列提今天受訪時表示，這些討論不代表有意交易，「我可以說，我和多數球隊都有過對話，討論過一堆球員，但這些球員裡的絕大多數仍然留在我們隊上。」

安托列提表示，「對於林多，我唯一的想法只有他會是我們的開幕戰先發游擊手，球季結束時是這麼想，今天坐在這裡時也是一樣的想法。」總教練法蘭柯納（Terry Francona）也有類似的回應，他說：「我們管不到那些交易傳聞要怎麼傳，但我可以說那些99.9%是錯的，我們的目標還是盡可能留住林多越久越好。」

印地安人還未打定主意放走林多的主因，在於今年球季並非沒有突圍希望，安托列提說：「我們去年還贏了93場比賽，陣中也有越來越多年輕球員銜接上來，成長為大聯盟等級的球員。」他強調，「在今冬補強後，我們感覺自己仍站在能與雙城、白襪一搏的位置。」