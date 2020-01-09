MLB／返鄉遭遇強震 太空人柯瑞亞嚇壞

太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）季外返回家鄉波多黎各，卻在本周遭遇規模6.4強震，即便現在人已回到休士頓，談起地震當下仍餘悸猶存，他說：「我從沒想過會發生或經歷像這樣的事情，這真的太可怕了。」

波多黎各本周發生數起地震，最大規模6.4，搖得當地民眾人心惶惶，柯瑞亞也透過推Twitter和Instagram向外界報平安，形容這場地震是「我人生中最恐怖的瞬間」。

柯瑞亞受訪時回憶地震當下，「我沒想過會經歷像這樣的事，只覺得太瘋狂、很難以形容，當時大概是凌晨4點，所有東西都在搖，我醒來了，意識到這是地震後，你必須做出決定，但你不知道那樣的決定是否正確。」

由於當局發布海嘯警報，住在海邊的他們，選擇驅車遠離，一路上看到許多遭到摧毀的家園和校園，柯瑞亞說：「沿途所見的景象令人心痛，我心想為何不能放過我們，先是遭遇颶風，現在又有地震，這真的很令人難過。」

柯瑞亞已決定為家鄉做些事情，「我們會將心力放在重建校園上，有些孩子可能無法上學，因為他們沒有學校可去了，但教育是很重要的一環，我們希望幫助盡快重建校園。」

波多黎各在2017年因風災遭到重創時，柯瑞亞就曾向家鄉伸出援手，在球團老闆克蘭（Jim Crane）的協助下，向波多黎各送去10萬磅物資；這回他的基金會也為地震啟動募款，金額已達2萬美元。