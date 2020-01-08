親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

半空化為火球！烏克蘭客機墜毀伊朗 至少170人全數罹難

奇兵戰術奏效？他評吳怡農「最把國民黨嚇死的候選人」

運動筆記【回顧我的2019】想知道自己可以多認真【回顧我的2019】從我居住的城市開始
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA焦點球員- De'Aaron Fox (1月8日)賽事精華- 活塞 vs. 騎士 (1月8日)

MLB／洋基史丹頓為傷所困 教頭看好新賽季反彈

2020-01-08 13:03中央社 記者尹俊傑紐約7日專電

洋基總教練布恩認為曾單季59轟的重砲手史丹頓只要身體健康，今年將有「特別的一季」...
洋基總教練布恩認為曾單季59轟的重砲手史丹頓只要身體健康，今年將有「特別的一季」。 美聯社
分享

紐約洋基隊強棒史丹頓去年傷病纏身，單季3轟創生涯新低。洋基總教練布恩依舊樂觀，認為這名曾單季59轟的重砲手只要身體健康，今年將有「特別的一季」。

史丹頓（Giancarlo Stanton）2017年效力邁阿密馬林魚隊時，以59發全壘打、132分打點榮獲國家聯盟最有價值球員（MVP）。賽季結束後經交易改披條紋衫，與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）組成重砲連線，深受紐約球迷期待。

史丹頓2018年效力洋基首個賽季繳出38轟、100分打點表現，未能助球隊打進世界大賽。去年春訓他積極備戰，但開季後因左肱二頭肌拉傷、右膝扭傷多次進出傷兵名單，季後賽又傷到右大腿股四頭肌，洋基再次無緣世界大賽，連10年未奪世界冠軍。

去年例行賽史丹頓僅出賽18場，3發全壘打、13分打點都創下10年大聯盟生涯新低。

布恩（Aaron Boone）今天接受天狼星XM（SiriusXM）廣播節目專訪時說，他認為史丹頓2月向訓練營報到時，將展現和去年春訓同等堅強的心態。

布恩表示，去年春訓時，史丹頓專注力與準備情況十分理想，他原本預期史丹頓會有怪獸般的一季。今年他的看法依舊如此，關鍵是球團要讓史丹頓保持健康、適當健身並善用春訓。

布恩說：「我認為他（史丹頓）會有特別的一季，因為我仍感受到他的飢渴和熱情。」

史丹頓2014年11月與馬林魚簽下13年3.25億美元肥約，今年賽季結束後可跳脫這份含拒絕交易條款的合約，投入自由球員市場。30歲的史丹頓屆時也可選擇續留洋基，待到2027年賽季合約結束。

除史丹頓外，洋基去年季中還折損多名主力球員，包括2018年以27轟、92分打點獲美國聯盟新人王票選第2名的三壘手安都哈（Miguel Andujar）。

安都哈因右肩關節唇部分撕裂，去年例行賽僅出賽12場。傷癒復出後，他必須和上個賽季表現優異的隊友烏謝拉（Gio Urshela）爭奪上場機會，部分時間可能改守一壘或左外野。

布恩說，安都哈身體狀況極佳，已投入守備練習，他和洋基教練團成員計劃下週前往多明尼加觀察安都哈復健進度，預期安都哈將以完全健康的狀態投入春訓。

洋基去年傷兵滿營，30名球員曾進入傷兵名單，創大聯盟紀錄。洋基球團雖堅稱體能訓練沒問題，仍於去年12月解聘任職6年的體能教練克勞瑟（Matt Krause）。近期據傳延攬曾與薛則（Max Scherzer）等名將合作的體能教練克雷西（Eric Cressey）。

史丹頓大聯盟

延伸閱讀

MLB／18年前「終生洋基迷」 柯爾：我現在...

MLB／派提特的紐約故事 打動柯爾簽約洋基

MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

MLB／爭取柯爾在所不惜 洋基願開出天價合約

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

MLB／太空人宣判日將至 傳球員非受罰對象

2020-01-08 09:36

MLB／紅襪被爆2018奪冠年 也曾竊取對手暗號

2020-01-08 07:57

MLB／洋基為首9隊花了600億 還有3隊FA掛蛋

2020-01-07 11:15

MLB／國民找布局投手回鍋 再簽砲手譚姆斯

2020-01-07 09:21

MLB／道奇沒大手筆補強 克蕭：仍是國聯頂尖

2020-01-07 07:47

MLB／柳賢振被洋基打爆 吳昇桓預測仍可生存

2020-01-06 16:45

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／安比德手指恐怖扭曲 西蒙斯：看到快吐了

2020-01-07 16:32

NBA／安東尼準絕殺暴龍 詹皇：他過氣了嗎？

2020-01-08 11:20

澳職／拚回美職的跳板 曾仁和加盟奧克蘭蜥蜴

2020-01-08 07:16

NBA／馬刺對戰公鹿第50勝 德羅展：助球隊建立信心

2020-01-07 16:28

NBA／本季最多30分大三元 唐西奇：就只是數據

2020-01-07 15:09

NBA／婉拒比灌籃大賽 戴維斯願當哈沃德工具人

2020-01-08 08:53

NBA／勇士揮棄克里斯 柯瑞妹夫如願合約轉正

2020-01-08 11:40

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

中職／月薪躍居桃猿第二高 陳俊秀有壓力

2020-01-07 15:10

NBA／怒拍板凳席、嗆高層 勒夫為幼稚行為致歉

2020-01-08 09:33

大馬羽賽／周天成、王子維接棒出賽 戴資穎晚場登場

2020-01-07 18:03

NBA／葛里芬接受左膝手術 賽季預計全數報銷

2020-01-08 10:45

日職／不捨郭俊麟遭裁 許銘傑看好仍有旅外機會

2020-01-07 14:34

爆米花／興富發奪隊史首冠 合庫3連霸夢碎

2020-01-07 15:23

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

MLB／太空人宣判日將至 傳球員非受罰對象

2020-01-08 09:36

MLB／紅襪被爆2018奪冠年 也曾竊取對手暗號

2020-01-08 07:57

爆米花／封王留美好回憶 前兄弟球員蔡明覺引退

2020-01-07 16:46

排球／打到一半「跳電」 中華女排遭泰國直落三

2020-01-07 21:43

NBA／勒夫30分白搭 羅斯關鍵拋投退騎士

2020-01-08 11:52

NBA／威廉森恢復5X5訓練 柯瑞已用受傷手投籃

2020-01-08 10:24

中職／富爸爸加持 桃猿球員「薪」情好

2020-01-07 23:44

爆米花／冠軍戰後終於休息 吳昇峰還想拚6搶1

2020-01-07 17:03

NBA／丁威迪錯失致勝罰球 籃網延長賽不敵雷霆

2020-01-08 12:40

中職／考量舊傷 林立選擇複數約保障

2020-01-07 15:36

爆米花／一路被吳昇峰K慘 比力安在冠軍戰贏了

2020-01-07 17:44

爆米花／姜建銘打擊率4成84 奪下大會打擊王

2020-01-07 17:58

ABL／梅奧35分白搭 富邦勇士遭菲律賓火焰逆轉

2020-01-07 19:02

中職／三年約走完還想拚 王溢正：看身體狀況

2020-01-07 16:32

NBA／無名指變形硬撐 安比德：盡一切所能

2020-01-07 23:53

NBA／全明星吹懷舊風 傳羅斯參與技術挑戰賽

2020-01-08 11:50

排球／不敵亞洲霸主伊朗 中華男排尬大陸拚開胡

2020-01-07 18:46

田徑／傷好6成 向俊賢不放棄東奧夢

2020-01-07 20:08

中職／猿挑戰4連霸 新團隊下月石垣島「試車」

2020-01-07 23:42

排球／中華男女排拚東奧 首戰出師不利

2020-01-07 23:47

大馬羽賽／東奧資格衝刺 麟洋配、廖蘇配開紅盤

2020-01-07 21:33

中職／首獲複數年約 黃子鵬：挑戰才開始

2020-01-07 14:33

NBA／同梯瑜亮 唐西奇、楊恩受邀三分球大賽

2020-01-08 10:35

爆米花／突破吳昇峰 興富發奪隊史首冠

2020-01-07 23:52

跆拳道／陳維新、張文儀登記結婚 平鎮、大里高中聯姻

2020-01-08 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top