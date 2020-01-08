MLB／紅襪被爆2018奪冠年 也曾竊取對手暗號

紅襪被爆2018年，有偷暗號之嫌。 美聯社 分享 facebook 繼太空人爆出偷暗號醜聞後，紅襪現在也被指控2018年拿到世界大賽冠軍當季，在比賽中利用影像重播畫面竊取對手的投、捕暗號，球團隨之發表聲明，會認真看待這些報導，並配合大聯盟官方調查。

根據「The Athletic」的採訪，三位不具名的消息來源聲稱，紅襪球員會在比賽中到影像重播室，破解對方投、捕暗號，再回到休息區散布資訊，會有人趁機上場向跑者報告內容，跑者再透過肢體語言洩漏給打者。

紅襪對於作弊嫌疑立刻回應，「我們知道最近被控訴，不當使用影像重播室，我們視此為嚴重的指控，將會完全配合大聯盟調查。」

消息來源指出，紅襪只在例行賽犯行，因為季後賽大聯盟官方會派人在每個影像重播室監看；一位過去待在紅襪的告密者表示，「這是作弊，如果你使用攝影機放大捕手跨下的位置，破解暗號系統，然後再把訊息傳給跑者，跑者連偷暗號都不用。」

大聯盟回應給「The Athletic」的聲明寫道，「主席2017年9月就清楚傳達訊息，將送給每個球隊備忘錄，對未來電子器材或影像重播技術使用，會有明確規章，對於這些指控官方會開始調查。」

紅襪在2017年就曾傳出使用Apple Watch偷暗號，遭到大聯盟罰款，沒想到非但沒有達到嚇止效果，還爆出更多弊案；而總教練柯拉（Alex Cora）先前就因2017年擔任太空人板凳教練，成為官方調查對象之一，如今連紅襪都有案情傳出，恐怕難以卸責。