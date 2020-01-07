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MLB／洋基為首9隊花了600億 還有3隊FA掛蛋

2020-01-07 11:15聯合報 記者吳敏欣／即時報導

洋基為約柯爾(右)，投注大筆金額。歐新社
洋基為約柯爾(右)，投注大筆金額。歐新社
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自由市場今年買氣熱絡，不過球團的出價意願卻呈現兩樣情，以洋基為首的前九名大買家，總共給出將近20億美元（約台幣600億元）的大聯盟合約，但還是有小熊海盜和洛磯，目前完全沒簽下任何一位大聯盟自由球員。

根據EPSN記者帕森（Jeff Passan）推特，洋基找回邪惡帝國模式，這個冬天已經給出3億3650萬美元的合約，其中占最大比例的，當然就是柯爾（Gerrit Cole）的3億2400萬。

第二名是以2億4500萬美元留住史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的國民，以3億1480萬美元居次，天使雖然爭搶先發投手失利，不過簽下瑞登（Anthony Rendon）後，也花掉2億6090萬排在第三，今年積極出手的白襪1億9550萬居第四，費城人1億3200萬則是第五。

第六名是收集亞洲球員的藍鳥，共支出1億800萬美元，響尾蛇1億360萬緊跟在後，加上紅人和勇士分別砸了1億和9980萬，以上九支隊伍相加總共將近20億美元。

第十名的遊騎兵已經和前段班有段落差，只給出4950萬美元，而過往慷慨出手的道奇和紅襪，目前凍結在車尾，道奇花出1000萬，比紅襪多出100萬。

皇家、金鶯和水手都付出不到400萬美元，不過最節儉的，是三支沒給出任何大聯盟合約的球隊，小熊、海盜和洛磯全都未見即戰力等級的補強。

大聯盟小熊海盜

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