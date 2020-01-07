MLB／國民找布局投手回鍋 再簽砲手譚姆斯

國民從自由市場補強牛棚要角哈德森。美聯社 分享 facebook 世界大賽新科冠軍國民今天從自由市場補強一投一打，先找來牛棚要角哈德森（Daniel Hudson）回鍋，接著又和重砲手譚姆斯（Eric Thames）達成協議，兩人都尚待球團公式對外宣布。

哈德森以兩年1100萬美元（約台幣3.3億元）重回國民懷抱，另外還有100萬美元的激勵條款，預計將擔任布局投手角色，在終結者杜利托（Sean Doolittle）之前登板把關。

國民去年交易截止日前從藍鳥換來哈德森增強牛棚，他也繳出24場出賽，3勝0敗、防禦率1.44的佳績，季後賽他前面接連封鎖釀酒人、道奇和紅雀，雖然世界大賽第五戰被太空人打爆，但封王第七戰完美守住第九局，助國民寫下客場四戰全勝奪冠的佳話。

為了填補瑞登（Anthony Rendon）轉戰天使後的火力不足，國民再從市場上找來長打能力兇猛的譚姆斯，今年薪水為300萬美元（約台幣9000萬元），附帶明年400萬美元的共同選擇權，或者100萬美元的買斷金。