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MLB／道奇沒大手筆補強 克蕭：仍是國聯頂尖

2020-01-07 07:47聯合報 記者吳敏欣／即時報導

道奇季後沒大手筆補強，克蕭表示已是國聯頂尖。美聯社
道奇季後沒大手筆補強，克蕭表示已是國聯頂尖。美聯社
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道奇上賽季以隊史最佳的106勝，笑納國聯西區七連霸，不過卻在國聯分區系列戰遭國民淘汰出局，再度無緣世界大賽冠軍滋味，看到球隊季後並沒有大動作補強，當家一哥克蕭（Clayton Kershaw）近日受訪時表示，道奇依舊是國聯頂尖隊伍，如果有新援加入，只是變得更壯大。

儘管已經擁有名人堂生涯，克蕭還在苦等生涯第一枚冠軍戒，季後賽有「軟手症」的他，去年又在國聯分區系列賽割喉第五戰後援挨轟，讓國民八局上連敲兩支陽春砲追平比數，導致道奇最後在延長賽輸球，賽季也提前畫下句點。

走出去年10月的打擊，克蕭對今年的新賽季仍抱持樂觀，「這幾年待在球隊裡，我心懷感激，不是任何球員所屬的隊伍能夠每一年打到這地步，我熱愛這裡，熱愛成為這球隊的一部分，同時我也不打算投降，我想要繼續試著向前走。」

道奇今年冬天有不少球員琵琶別抱，卻未見球隊積極補強戰力，讓新一代邪惡帝國的名號顯得失色，不過身為頭號戰將的克蕭並不心急，「我想我們現在已經再一次排在國聯榜首，無論現在至春訓開始或交易截止日前發生了什麼，只是讓我們變得更強大。」

克蕭前年和道奇續下新約，雙方將合作到明年賽季結束，能否在這之前抱回渴望已久的世界大賽冠軍，各界都在看。

克蕭道奇國民

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