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MLB／柳賢振被洋基打爆 吳昇桓預測仍可生存

2020-01-06 16:45聯合報 記者藍宗標／即時報導

吳昇桓曾是藍鳥隊一員。 美聯社
吳昇桓曾是藍鳥隊一員。 美聯社
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南韓左投柳賢振從道奇隊轉戰藍鳥隊，簽下四年八千萬美元長約，不少人認為美聯東區打者難纏，柳賢振未來將面臨更嚴酷的挑戰，但前年待過藍鳥的吳昇桓認為，他有本錢在這個分區生存。

柳賢振去效力道奇七年，道奇球場被喻為對投手有利，藍鳥主場 Rogers Centre卻是有利打者；藍鳥每個球季對決同區強權洋基、紅襪隊各19場，儘管柳賢振去年奪下國聯防禦率王，仍有球評認為他在國聯西區的成功經驗無法完全複製到美聯東區。

吳昇桓前年在藍鳥出賽43場，投出4勝3敗13中繼2救援、防禦率2.68，合計47局投出55次三振，對戰紅襪、光芒、金鶯隊未有自責分，對洋基投7.1局有三分自責。

柳賢振過去在跨聯盟比賽對決洋基兩場，合計10.1局失10分，連兩場敗投，對紅襪兩戰也未開張，投12局失6分（4分自責）、吞下一敗。

吳昇桓認為，美聯東區打者確實不好惹，但柳賢振的變速球投得很好，其他變化球也夠水準，如果配球策略夠好，應該沒有太大問題。

藍鳥3月27日展開新球季，在多倫多主場先對紅襪四連戰、再對紅人隊三連戰，4月3日移師紐約對決洋基，柳賢振成為藍鳥首席先發投手，對紅襪開幕戰有機會登板。

藍鳥柳賢振紅襪

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