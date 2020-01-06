MLB／沙胖憶生涯 不滿意首K、開心到釀酒人

沙巴西亞季結束職棒生涯 。 美聯社 分享 facebook

洋基老牌先發沙巴西亞（CC Sabathia）在上個賽季結束後，為19年大聯盟生涯畫下句點，目前回到加州老家舉辦免費的棒球營回饋故鄉。他在接受美媒訪問時細數過往回憶，笑談被交易到釀酒人時，因投手要上場打擊，開心能少對決一個固定打者，也認為生涯第一個三振並不特別，因為對方不是大咖。

從小幻想著在世界大賽的九局下，兩人出局、球數兩好三壞時送出再見三振，「沙胖」在18歲時被印地安人以選秀會第一輪第20順位相中，他回憶，當時不像現在選秀會都有電視轉播，那天他照樣去學校，是母親衝到教室告知上榜，他還是堅持繼續上課，等到回家才開趴慶祝。

升上大聯盟第一個三振是送給金鶯的金卡德（Mike Kinkade)，讓沙巴西亞直呼，「不怎麼特別，我在小聯盟就對決他很多次了，我比較想三振瑞普肯（Cal Ripken）或安德森（Brady Anderson）。」

沙巴西亞在2007年拿到美聯塞揚獎，隔年就被交易的釀酒人，他說，「當我知情後，我還滿喜歡的，因為國聯投手需要打擊，打序感覺短一些；即使我已經投了七年半，還有很多地方需要學習，當時的投手教練麥達克斯（Mike Maddux）改變了我的投球方式，讓我可以在球數落後時，製造出滾地球出局。」

沙巴西亞在2008年底以七年1.61億美元重金加盟洋基，「去紐約的決定並不難，因為我想要贏得冠軍，而洋基在每年球季都有競爭力。」他在2009年圓夢收穫冠軍戒，「感覺太棒了，我的整個生涯都在追求冠軍，終於達成，實在很重大。」

迫於膝蓋退化造成的傷勢，沙巴西亞只能步下投手丘且高掛球鞋，但他說，「這一點都不難決定，我膝蓋壞掉，也是時候展開新旅程，我想和我家人在一起，我受到恩賜打了19年，沒有遺憾了。」