親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

蘇花改+雪隧…春節雙塞 北花恐開8小時

運動筆記我的初馬旅程，化不可能為可能2020元旦馬。47跑者與好友相聚的日子
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA精彩演出- JJ Redick 致勝上籃 (1月5日)賽事精華- 鵜鶘 vs. 國王 (1月5日)

MLB／不懼一級戰場 亞洲球員聚集美聯東區

2020-01-06 06:50聯合報 記者吳敏欣／即時報導

今年自由市場亞洲球員大舉挺進戰火兇猛的美聯東區，包含柳賢振、山口俊和筒香嘉智都在此找到落腳處，也讓美東成了亞洲球員的最大本營，目前共有六人聚集，國聯中區和美聯西區各擁三人居次。

原本美聯東區只有洋基的田中將大、紅襪我國好手林子偉，和光芒南韓砲手崔志萬，如今柳賢振和山口俊前後降臨藍鳥，筒香嘉智也前進光芒，美東瞬間變成亞洲球員匯集處，只剩金鶯陣中沒有亞洲臉孔，不過仍可期待新賽季台、日、韓選手在這個分區上演精彩對決。

國聯中區的亞洲戰力也急速擴充，金廣鉉加盟紅雀後，秋山翔吾也和紅人達成協議，再加上日本強投達比修有早就待在小熊，讓戰況向來混亂國中戰區，有更多亞洲球員投身其中。

美聯西區有長期駐守遊騎兵的秋信守領銜，加上天使「二刀流」大谷翔平，以及水手投手菊池雄星，暫時沒有其他亞洲新血報到。

今年自由市場看不到過往西岸球隊延攬亞洲球員時的地理優勢，除了美聯西區外，國聯西區這次同樣抱空而歸，目前只剩道奇的前田健太一人撐場。

目前檯面上也還有不少亞洲球員在尋找新東家，包含陳偉殷、王維中、姜正浩和平野佳壽，就看他們是否能前進美聯東區，為亞洲球員對決的戲碼更添看頭。

光芒筒香嘉智柳賢振

延伸閱讀

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

MLB／王建民68勝亞洲第5 柳賢振想超越...

MLB／柳賢振均薪亞洲第3 田中將大合約大哥...

MLB／柳賢振穿99號 加拿大人掀「冰球大帝...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

MLB／普荷斯晉升最老 與希爾成唯二40歲老將

2020-01-05 11:29

MLB／入札期限倒數 金宰煥乏人問津

2020-01-05 13:01

MLB／轉隊不想感謝 「口是心非」祝福供參考

2020-01-05 10:42

MLB／前隊友爆料偷暗號 太空人柯瑞亞直呼驚訝

2020-01-05 09:33

MLB／新球季5大里程碑 普荷斯拚661轟

2020-01-05 08:54

MLB／大都會為簽巴坦希斯 派洋基前輩卡諾致電

2020-01-05 08:22

MLB／別把大谷當瓷娃娃 教頭麥登：應增加打數

2020-01-04 17:33

MLB／如何改變棒球？ 紅人包爾：換掉主播

2020-01-04 11:35

MLB／塞佩達斯斷腿減薪原因 竟是被野豬攻擊

2020-01-04 11:17

MLB／台將剩2野手 林子偉攜張育成拚開季名單

2020-01-04 11:02

MLB／4名台將等合約 1月成延續旅美生涯關鍵

2020-01-04 10:06

MLB／國民隊先簽卡斯楚 仍不放棄搶唐納森

2020-01-04 08:25

MLB／21歲「古巴大谷」離開日職 赴美尋找合約

2020-01-04 08:07

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／打法難宰制當今聯盟？ 歐尼爾：我會是安戴托昆波

2020-01-05 14:03

NBA／破隊史大三元紀錄仍輸球 唐西奇：是我搞砸了

2020-01-05 16:13

NBA／卡特生涯橫跨4個十年 史上第一人

2020-01-05 10:29

NBA／情緒失控飆隊友與總管 勒夫貼小丑劇照表心情

2020-01-05 10:59

NBA／替補出賽寫生涯里程碑 卡特：感激這一切

2020-01-05 15:50

NBA／浪子想留勇士 羅素盼創個人紀錄

2020-01-05 11:12

NBA／喬治缺陣遭痛擊 灰熊寫助攻新猷

2020-01-05 09:20

NBA／主場輸26分被噓 快艇：我們不是好球隊

2020-01-05 12:06

NBA／吞兩年最長連敗 76人想拿雷霆開刀

2020-01-05 14:40

NBA／2019年eBay最貴拍賣 布雷迪、喬丹都輸給巴菲特

2020-01-05 12:30

NBA／不動刀再休2個月 厄文盼本季復出

2020-01-05 08:21

NBA／威廉斯小兒子誕生 最佳第6人成命名靈感

2020-01-05 11:33

NBA／傳湖人著眼補強替補控衛 鎖定柯里森、奧古斯丁

2020-01-05 10:10

MLB／大都會為簽巴坦希斯 派洋基前輩卡諾致電

2020-01-05 08:22

中職／王勝偉想拚300盜 比林智勝拚300轟難

2020-01-05 17:54

NBA／推裁判領罰單 湯瑪斯75萬飛了

2020-01-05 09:36

NBA／爆冷遭巫師擊落 金塊主帥：令人尷尬的比賽

2020-01-05 16:47

NBA／唐西奇39分大三元淪空響 獨行俠延長加時不敵黃蜂

2020-01-05 13:57

MLB／轉隊不想感謝 「口是心非」祝福供參考

2020-01-05 10:42

中職／周董、大師兄都38歲了 新球季拚一堆紀錄

2020-01-05 15:58

NBA／雙衛10記三分破籃網 暴龍寫16分逆轉勝

2020-01-05 10:38

中職／再披樂天球衣 「雙冠王」洋投李茲續留

2020-01-05 13:48

MLB／新球季5大里程碑 普荷斯拚661轟

2020-01-05 08:54

NBA／安戴托昆波第三節轟垮馬刺 公鹿迎5連勝

2020-01-05 13:40

NBA／瑞迪克致勝上籃 鵜鶘客場氣走國王

2020-01-05 16:06

NBA／右髕骨應力性骨折 卡明斯基無限期缺賽

2020-01-05 17:35

MLB／入札期限倒數 金宰煥乏人問津

2020-01-05 13:01

MLB／前隊友爆料偷暗號 太空人柯瑞亞直呼驚訝

2020-01-05 09:33

中職／桃園開幕戰賺票房 猿對戰兄弟卻吃虧

2020-01-05 16:48

MLB／普荷斯晉升最老 與希爾成唯二40歲老將

2020-01-05 11:29

NBA／史密斯引領板凳群飆分 巫師爆冷敲碎金塊

2020-01-05 13:15

NBA／楊恩飆41分寫紀錄 老鷹逆襲擊退溜馬

2020-01-05 12:20

NBA／雷霆氣勢如虹輕取騎士 近10戰奪9勝

2020-01-05 12:01

中職／本土投手先發場次破百 難度竟是如此高

2020-01-05 18:41

NBA／紀念史坦卓越貢獻 詹皇向聯盟提建議獻策

2020-01-05 10:34

NBA／米契爾高效轟32分 爵士近13戰奪11勝

2020-01-05 11:38

網球／澳洲野火燒不停 約克維奇：澳網該考慮延期

2020-01-05 13:34

西甲／大陸第一人 武磊替補進球逼和巴塞隆納

2020-01-05 12:34

日職／坂本勇人兩千安倒數 可望史上最年輕入列

2020-01-05 21:50

NBA／華克連2場缺賽無礙 綠衫軍擒公牛近9戰奪8勝

2020-01-05 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top