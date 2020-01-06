MLB／不懼一級戰場 亞洲球員聚集美聯東區

今年自由市場亞洲球員大舉挺進戰火兇猛的美聯東區，包含柳賢振、山口俊和筒香嘉智都在此找到落腳處，也讓美東成了亞洲球員的最大本營，目前共有六人聚集，國聯中區和美聯西區各擁三人居次。

原本美聯東區只有洋基的田中將大、紅襪我國好手林子偉，和光芒南韓砲手崔志萬，如今柳賢振和山口俊前後降臨藍鳥，筒香嘉智也前進光芒，美東瞬間變成亞洲球員匯集處，只剩金鶯陣中沒有亞洲臉孔，不過仍可期待新賽季台、日、韓選手在這個分區上演精彩對決。

國聯中區的亞洲戰力也急速擴充，金廣鉉加盟紅雀後，秋山翔吾也和紅人達成協議，再加上日本強投達比修有早就待在小熊，讓戰況向來混亂國中戰區，有更多亞洲球員投身其中。

美聯西區有長期駐守遊騎兵的秋信守領銜，加上天使「二刀流」大谷翔平，以及水手投手菊池雄星，暫時沒有其他亞洲新血報到。

今年自由市場看不到過往西岸球隊延攬亞洲球員時的地理優勢，除了美聯西區外，國聯西區這次同樣抱空而歸，目前只剩道奇的前田健太一人撐場。

目前檯面上也還有不少亞洲球員在尋找新東家，包含陳偉殷、王維中、姜正浩和平野佳壽，就看他們是否能前進美聯東區，為亞洲球員對決的戲碼更添看頭。