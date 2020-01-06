交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

今年冬天自由球員簽約異常熱絡，反而是球隊之間的交易狀況顯得格外冷清。唯一稱得上是重大交易的大概只有印第安人隊前賽揚獎得主克魯柏（Corey Kluber）被換到遊騎兵這一樁。幾個原被鎖定會成為交易對象的超級大咖像是兩位前任MVP——紅襪外野手貝茲（Mookie Betts）、小熊三壘手布萊恩（Kris Bryant），以及印第安人明星外野手林多（Francisco Lindor）全都是「只聞樓梯響，不見人下來」，也吊足了球迷的胃口。

其中最引人注目的，則是一向以「交易快槍手」著稱的水手總管迪波托（Jerry Dipoto）竟也一反常態毫無舉動。自2015年9月底就任水手GM後，四年多的時間內迪波托已經跟其他球隊交易球員多達102次，平均每兩週一次交易的頻率不僅令其他29隊GM瞠乎其後，在大聯盟歷史上也鮮有其匹。但這位過去換人如喝水的GM到目前為止只送走了上一季打出生涯年（22發全壘打、OPS .813）的水手捕手納維茲（Omar Narvaez），與他去年不到一個月內就連連送走王牌投手派克斯頓（James Paxton）、明星二游卡諾（Robinson Cano）、塞古拉（Jean Segura）及終結者迪亞茲（Edwin Diaz）的「大手筆」完全判若兩人。

水手總管迪波托(左)去年球季還花了不少工夫弄來菊池雄星(右)，但本季他似乎完全不想費半點力氣做補強。 擷圖自大聯盟官方網站 分享 facebook

當然，也正是因為去年的這一波大清倉，如今水手全隊上下能讓迪波托再過「交易癮」的球員已所剩無幾。真正能端上檯面的大概也就只有去年下半季好不容易走出低潮的三壘手席格（Kyle Seager），以及因傷提前在六月關機的右外野手漢尼格（Mitch Haniger）而已。不過這兩個位置也是許多強隊最需要補強的位置，只要迪波托有意，絕對有機會將兩人送走。但截至目前為止並無太多這兩人的小道消息。不僅如此，迪波托老早就宣示在球季開打前，水手將不再簽下任何具一定身價的自由球員。

水手隊三壘手席格是球隊陣中少數還有賣相的球員之一，他從2012年起至2019年，連8個球季至少都有20支全壘打，也曾在2014年拿過1次金手套。 歐新社資料照片 分享 facebook

事實上這一整個冬天，迪波托也就只跟兩位尋求東山再起的投手——去年因傷錯失大半季的前教士救援投手艾德華茲（Carl Edwards Jr.）及因手肘韌帶手術一整年都未出賽的前小熊先發投手葛瑞夫曼（Kendall Graveman）簽下新約。換句話說，扣除成為自由球員的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez），如今水手幾乎是準備以原班人馬再戰一季。他們目前還不到九千萬美元的團隊薪資不但是2013年以來的最低紀錄，甚至不到前年1.61億的一半。

這個去年只打出68勝（全大聯盟排名倒數第六）的陣容在新球季能打出什麼名堂？顯然只會更糟而已。雖說各大數據網站新一季的戰績預測還未出爐，但簡單概算一下目前水手的戰力，可能就只贏皇家、馬林魚、金鶯跟老虎這四隻去年戰績也不如水手的球隊。至於去年比水手少一勝的藍鳥在新人紛紛畢業、季後又接連簽下柳賢振、羅亞克（Tanner Roark）、山口俊及交易來安德森（Chase Anderson）等多位先發投手後，顯然已非吳下阿蒙。加上同區的天使及遊騎兵都花費不少力氣改造新一季陣容，今年水手不僅幾可確定會在美聯西區墊底，而且註定成為各隊磨刀霍霍進補勝場的對象。

天使上季在美聯西區僅比殿底的水手多贏4場，但本季簽下了自由球員市場最重量級的野手瑞登(圖)，在投手方面則簽下強投德黑蘭，已有跟運動家爭外卡的實力。 美聯社 分享 facebook

或許有人會說，從去年季後迪波托的大清倉就可看出水手打算重建，而透過這一連串交易，也確實讓過去幾年評比幾乎都是敬陪末座的水手農場搖身一變，成為全大聯盟「作物」最豐富的球隊之一。目前水手有多達五位年輕球員名列大聯盟官網的百大新秀榜單，待他日這些明日之星一一升上大聯盟打出名堂，水手就有機會重返競爭者之列。

水手農場中目前也只有在2A的中外野手凱蘭尼奇較具發展潛力，但要能上到大聯盟，恐怕還需要一段時間。 2019 Bowman's Best 分享 facebook 然而這個論點有幾個缺陷。一是雖說水手目前小聯盟中的年輕好手不少，卻不像近年來同樣農場極具深度的勇士、藍鳥、洋基及教士一樣，擁有類似亞古納（Ronald Acuna Jr.，2018年多份新秀榜單榜首）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero，2019年榜首）、托瑞斯（Gleyber Torres，前五）或是塔帝士（Fernando Tatis Jr.，前三）等級的超新星，即使是「天花板」最高、去年初嘗2A滋味的中外野手凱蘭尼奇（Jarred Kelenic），也還有待今年表現來驗證。二是即便這些新秀全都順利成長，成為能在大聯盟佔有一席之地的先發球員（事實上幾乎不可能），以目前水手戰力之貧乏，距離躋身競爭者之列也還有很長的一段路要走。

最重要的是，水手的農場貧瘠早已不是一天兩天的問題，從迪波托上任那一天開始，重新整頓農場、積聚新秀就成了他的要務之一。然而匆匆四年過去，除了已被交易出去的迪亞茲及去年九月剛升上大聯盟，表現還有待觀察的外野手路易斯（Kyle Lewis）之外，我們看不到水手在這段期間養出任何具備大聯盟先發潛力的年輕好手，更遑論明星球員。而且迪波托如果不是靠著去年冬天出清多位明星球員，能否盤出水手現在的中上等級農場都成問題。而就在這四年之中，當年戰績比水手還爛的釀酒人、勇士已靠自家體系的年輕球員多次打進季後賽，同時間白襪、紅人、費城人與教士也正摩拳擦掌，要在新的一季有所作為，卻只有水手仍在原地踏步。

四年是一段不短的時間，已可證明培養人才確實不是迪波托的強項。過去或許還有人對他能夠靠一連串令人眼花撩亂的交易拼湊出一個爭冠陣容抱以期望，但如今的迪波托連交易都不做了，水手高層及球迷又該期待他有什麼作為？眼看長達十九年已是北美四大職業運動中最久未打進季後賽的水手勢必又將浪擲一季。眼看這隻曾出過小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、強森（Randy Johnson）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）、鈴木一朗等偉大球員的球隊持續沉淪，實令人不勝唏噓。