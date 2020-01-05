MLB／入札期限倒數 金宰煥乏人問津

入札期限倒數，金宰煥(右)乏人問津。美聯社 分享 facebook 韓職斗山熊強打金宰煥透過入札制度挑戰大聯盟，不過目前乏人問津，經紀公司宣稱仍有兩支球隊有興趣，不過截止日期就在台灣時間明天早上6點，恐怕要準備放眼明年。

根據韓媒「xportsnews」報導，原本有三支球隊有興趣網羅金宰煥，其中馬林魚隊最為積極，不過在他們以兩年1750萬美元（約台幣5.2億元）簽下狄克森（Corey Dickerson）後，已無急迫性。

如果未能在期限內與美職球隊達成協議，金宰煥要等到今年11月才能再提出資格，經紀公司表示，結果要等到最後一天才知道，不過這次的經驗對金宰煥來說是好事，可以為明年再度挑戰作準備，也較符合原本規畫的時程表。

31歲的金宰煥在2018年以44轟拿下年度MVP，不過去年受到球的彈力係數下降影響，打擊率下降到2成83，也僅有15發全壘打與91分打點，成績雖不出色卻仍提出入札，原因是參與去年底的世界棒球12強賽，獲得一軍登錄天數獎勵，因此取得入札資格。