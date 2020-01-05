MLB／普荷斯晉升最老 與希爾成唯二40歲老將

普荷斯成為新球季最老球員。 路透 分享 facebook 在鈴木一朗退役、羅尼（Fernando Rodney）還在等待合約的情況下，大聯盟最老球員重新洗牌，再過11天就要年滿40歲的天使老將普荷斯（Albert Pujols），成了現役年紀最長的前輩。

大聯盟上季只有兩位比普荷斯更年長的球員在，其中鈴木一朗在在家鄉日本進行的海外賽宣告退以45歲之齡高掛球鞋，而一代守護神羅尼雖然隨著國民拿到世界大賽冠軍戒，季後成為自由球員還沒等到新合約，現年42歲的他返回家鄉多明尼加，正在冬季聯盟出賽，雖然有意新賽季再戰大聯盟，但機會可能不大。

即將展開生涯第20個大聯盟球季的普荷斯，除了有生涯全壘打的里程碑要挑戰，輩分也跟著升級，1月16日就要過40歲生日的他，即將正式成為現役最老球員，他比剛跟雙城簽下合約的希爾（Rich Hill）年長近兩個月，兩人將是今年大聯盟唯二年齡達到4字頭的選手。

今年美聯球員的輩分比國聯球員年長許多，除了普荷斯和希爾之外，39歲的雙城重砲克魯茲（Nelson Cruz）也同樣隸屬美聯；而國聯最老代表目前由紅雀老牌先發韋恩萊特（Adam Wainwright）擔綱，38歲的他攜手37歲的捕手搭檔莫里納（Yadier Molina），霸占國聯前兩名，勇士牛棚歐戴（Darren ODay）和大都會卡諾（Robinson Cano）是同年同月同日生，並列國聯第三年長。