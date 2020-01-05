MLB／轉隊不想感謝 「口是心非」祝福供參考

生涯自海盜出發的柯爾本季加入洋基。 美聯社 分享 facebook 大聯盟球員自由流動，今年有五位大投手遇上前東家的戲碼值得期待，回顧影片、起立致意、與隊友擁抱等橋段不可或缺，不過球迷不一定都能好好「分手」，美國運動媒體「Sporting News」參考留言，列出口是心非的祝福，給想批評球員或球隊的人參考。

惠勒（Zack Wheeler）與費城人隊簽下五年1.18億美元合約，近兩年在大都會隊拿下23勝，最快球季開打前兩周就有機會遇上前東家，紐約球迷到時可以這麼說，「感謝惠勒，你是位競爭者，也成功克服傷痛，可惜這兩件事在紐約從沒同時發生，我們希望大都會隊有擦亮你那不符身價的屁股。」

與響尾蛇隊簽下五年8500萬美元合約的邦賈納（Madison Bumgarner），4月初有望對決前東家，巨人隊球迷的怒火更傾向發洩在總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）身上，「我們討厭薩伊迪打算重建球隊，他老覺得自己是最聰明的人，邦賈納你永遠是我們的王牌，第一局應該讓波西（Buster Posey）為你蹲捕。」

5月初會輪到被交易到遊騎兵的克魯柏（Corey Kluber）與印第安人交手，這位兩屆塞揚獎得主雖然去年因右手骨折僅先發七場，但球迷對老闆比較有意見：「克魯柏，我們怎能怪你？受傷後就被多蘭（Paul Dolan）丟掉也不是你的錯，他一直不願花錢在球員身上。」

凱柯（Dallas Keuchel）在去年離開太空人隊後先到勇士隊打轉半年，季後與白襪隊簽下四年7400萬美元合約，6月中有望對上效力七年的太空人隊，球迷這麼說：「感謝你當年跟球隊一起拿下世界大賽冠軍的功勞，不過我們去年沒有你也過得很好，今年一定也一樣。」

加入洋基隊的柯爾（Gerrit Cole），前一個東家是太空人，不過生涯在海盜隊待了五年最久，看到柯爾離開後身價跟身手都不斷提升，6月下旬對上海盜時，球迷可能會說：「實在無法對此生氣，不過能請你從3.24億美元裡撥一點錢，請納廷（Bob Nutting，海盜老闆）滾蛋嗎？」