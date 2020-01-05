親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

年輕人為何不存錢？結婚買房太遙遠 「投資這個才實在」

運動筆記我的初馬旅程，化不可能為可能2020元旦馬。47跑者與好友相聚的日子
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA焦點球員- Donovan Mitchell (1月5ˋ日)焦點球員- Fred VanVleet (1月5日)

MLB／轉隊不想感謝 「口是心非」祝福供參考

2020-01-05 10:42聯合報 記者蘇志畬／即時報導

生涯自海盜出發的柯爾本季加入洋基。 美聯社
生涯自海盜出發的柯爾本季加入洋基。 美聯社
分享
大聯盟球員自由流動，今年有五位大投手遇上前東家的戲碼值得期待，回顧影片、起立致意、與隊友擁抱等橋段不可或缺，不過球迷不一定都能好好「分手」，美國運動媒體「Sporting News」參考留言，列出口是心非的祝福，給想批評球員或球隊的人參考。

惠勒（Zack Wheeler）與費城人隊簽下五年1.18億美元合約，近兩年在大都會隊拿下23勝，最快球季開打前兩周就有機會遇上前東家，紐約球迷到時可以這麼說，「感謝惠勒，你是位競爭者，也成功克服傷痛，可惜這兩件事在紐約從沒同時發生，我們希望大都會隊有擦亮你那不符身價的屁股。」

與響尾蛇隊簽下五年8500萬美元合約的邦賈納（Madison Bumgarner），4月初有望對決前東家，巨人隊球迷的怒火更傾向發洩在總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）身上，「我們討厭薩伊迪打算重建球隊，他老覺得自己是最聰明的人，邦賈納你永遠是我們的王牌，第一局應該讓波西（Buster Posey）為你蹲捕。」

5月初會輪到被交易到遊騎兵的克魯柏（Corey Kluber）與印第安人交手，這位兩屆塞揚獎得主雖然去年因右手骨折僅先發七場，但球迷對老闆比較有意見：「克魯柏，我們怎能怪你？受傷後就被多蘭（Paul Dolan）丟掉也不是你的錯，他一直不願花錢在球員身上。」

凱柯（Dallas Keuchel）在去年離開太空人隊後先到勇士隊打轉半年，季後與白襪隊簽下四年7400萬美元合約，6月中有望對上效力七年的太空人隊，球迷這麼說：「感謝你當年跟球隊一起拿下世界大賽冠軍的功勞，不過我們去年沒有你也過得很好，今年一定也一樣。」

加入洋基隊的柯爾（Gerrit Cole），前一個東家是太空人，不過生涯在海盜隊待了五年最久，看到柯爾離開後身價跟身手都不斷提升，6月下旬對上海盜時，球迷可能會說：「實在無法對此生氣，不過能請你從3.24億美元裡撥一點錢，請納廷（Bob Nutting，海盜老闆）滾蛋嗎？」

海盜大都會克魯柏

延伸閱讀

NBA／籲聯盟調整尺度 柯爾：現在太獎勵進攻...

勇士苦吞26敗 創柯爾執教最多敗場紀錄

回應柯爾盛讚 唐西奇：柯瑞投籃還遠勝過我

本季2戰勇士寫歷史紀錄 柯爾拿柯瑞類比唐西奇

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

MLB／新球季5大里程碑 普荷斯拚661轟

2020-01-05 08:54

MLB／大都會為簽巴坦希斯 派洋基前輩卡諾致電

2020-01-05 08:22

MLB／前隊友爆料偷暗號 太空人柯瑞亞直呼驚訝

2020-01-05 09:33

MLB／別把大谷當瓷娃娃 教頭麥登：應增加打數

2020-01-04 17:33

MLB／如何改變棒球？ 紅人包爾：換掉主播

2020-01-04 11:35

MLB／塞佩達斯斷腿減薪原因 竟是被野豬攻擊

2020-01-04 11:17

MLB／台將剩2野手 林子偉攜張育成拚開季名單

2020-01-04 11:02

MLB／4名台將等合約 1月成延續旅美生涯關鍵

2020-01-04 10:06

熱門文章

NBA／哈沃德、卡盧索獲高票 AD喊讓全隊入選

2020-01-04 14:59

NBA／飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

2020-01-04 15:59

NBA／戰老東家再飆破40分 AD率湖人輕取鵜鶘

2020-01-04 14:40

NBA／頂黑人辮+頭帶 哈登砍44分賞76人4連敗

2020-01-04 12:10

NBA／手推裁判？湯瑪斯只打88秒就被趕出場

2020-01-04 14:55

NBA／新髮型致敬阿姆？ 庫茲瑪：厭倦一成不變

2020-01-04 13:14

NBA／首返湖人主場 英格倫：夢想成真之地

2020-01-04 14:14

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top