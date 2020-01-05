MLB／驚訝前隊友爆料偷暗號 太空人柯瑞亞回應了

太空人在季後被爆出作弊嫌疑，利用主場的中外野攝影機捕捉投捕暗號，再轉達給場上的打者，今天太空人球星群出席粉絲見面會，同樣對相關話題避而不談，只回應已經配合大聯盟官方調查。

游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）是唯一接受記者訪問的現役太空人選手，他表達對球隊名譽的擔憂，捍衛2017年世界大賽奪冠時的清白，也對出面爆料的前隊友費爾斯（Mike Fiers）回應，「他是個大人，可以做任何他想做的事，這裡是個自由的國度，知道是費爾斯確實很驚訝，因為我們曾是隊友，我們都是一塊的、互相結盟，一起贏了世界大賽冠軍，但這裡是美國，是自由之土，你可以說任何你想說的話。」

柯瑞亞接著說，「當時起床看到這新聞非常驚訝，我已經配合大聯盟官方，就跟我們其他人一樣，這樣我們才能終結這一切，然後向前看。」三壘手布萊格曼（Alex Bregman）和外野手史布林格（George Springer）則不願多談。

出席同一場見面會的前太空人投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）則是力挺前東家，他是在2017年賽季結束後被交易到海盜，成為換取柯爾（Gerrit Cole）的籌碼之一，「我那時就在球隊裡頭，看著大家如何每天努力工作，無論是研究打者，或者找出投手的洩漏動作；每個人聽說我們作弊，傳言我們使用垃圾桶，但沒人看到我們每天的付出，我們是如何準備自己，只為了讓自己有競爭優勢。」