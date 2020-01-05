親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

等不到沈總長的神秘雷達站…共軍瞄準的頭號目標

學測英文衝刺！教你破解6大題型 考前要做這動作

運動筆記不及格的以賽代訓~ 半馬破90分~【知識】天冷越動越胖？冬季不發胖運動前中後補給菜單推薦
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA焦點球員- Jae Crowder (1月5日)賽事精華- 鵜鶘 vs. 湖人 (1月4日)

MLB／驚訝前隊友爆料偷暗號 太空人柯瑞亞回應了

2020-01-05 09:33聯合報 記者吳敏欣／即時報導

太空人在季後被爆出作弊嫌疑，利用主場的中外野攝影機捕捉投捕暗號，再轉達給場上的打者，今天太空人球星群出席粉絲見面會，同樣對相關話題避而不談，只回應已經配合大聯盟官方調查。

游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）是唯一接受記者訪問的現役太空人選手，他表達對球隊名譽的擔憂，捍衛2017年世界大賽奪冠時的清白，也對出面爆料的前隊友費爾斯（Mike Fiers）回應，「他是個大人，可以做任何他想做的事，這裡是個自由的國度，知道是費爾斯確實很驚訝，因為我們曾是隊友，我們都是一塊的、互相結盟，一起贏了世界大賽冠軍，但這裡是美國，是自由之土，你可以說任何你想說的話。」

柯瑞亞接著說，「當時起床看到這新聞非常驚訝，我已經配合大聯盟官方，就跟我們其他人一樣，這樣我們才能終結這一切，然後向前看。」三壘手布萊格曼（Alex Bregman）和外野手史布林格（George Springer）則不願多談。

出席同一場見面會的前太空人投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）則是力挺前東家，他是在2017年賽季結束後被交易到海盜，成為換取柯爾（Gerrit Cole）的籌碼之一，「我那時就在球隊裡頭，看著大家如何每天努力工作，無論是研究打者，或者找出投手的洩漏動作；每個人聽說我們作弊，傳言我們使用垃圾桶，但沒人看到我們每天的付出，我們是如何準備自己，只為了讓自己有競爭優勢。」

世界大賽大聯盟

延伸閱讀

MLB／太空人偷暗號 有證人承認了

MLB／不只3豪門搶柯爾 波拉斯：還有2隊新...

MLB／開轟不甩棒 布萊格曼跑到一壘才「掉棒...

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

MLB／新球季5大里程碑 普荷斯拚661轟

2020-01-05 08:54

MLB／大都會為簽巴坦希斯 派洋基前輩卡諾致電

2020-01-05 08:22

MLB／4名台將等合約 1月成延續旅美生涯關鍵

2020-01-04 10:06

MLB／台將剩2野手 林子偉攜張育成拚開季名單

2020-01-04 11:02

MLB／別把大谷當瓷娃娃 教頭麥登：應增加打數

2020-01-04 17:33

MLB／如何改變棒球？ 紅人包爾：換掉主播

2020-01-04 11:35

MLB／塞佩達斯斷腿減薪原因 竟是被野豬攻擊

2020-01-04 11:17

MLB／國民隊先簽卡斯楚 仍不放棄搶唐納森

2020-01-04 08:25

MLB／21歲「古巴大谷」離開日職 赴美尋找合約

2020-01-04 08:07

MLB／新球季目標 田中將大：15勝加世界大賽

2020-01-03 12:33

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／哈沃德、卡盧索獲高票 AD喊讓全隊入選

2020-01-04 14:59

NBA／飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

2020-01-04 15:59

NBA／戰老東家再飆破40分 AD率湖人輕取鵜鶘

2020-01-04 14:40

NBA／明星賽首輪票選 2替補意外衝進前10名

2020-01-04 13:30

NBA／頂黑人辮+頭帶 哈登砍44分賞76人4連敗

2020-01-04 12:10

NBA／手推裁判？湯瑪斯只打88秒就被趕出場

2020-01-04 14:55

NBA／新髮型致敬阿姆？ 庫茲瑪：厭倦一成不變

2020-01-04 13:14

NBA／首返湖人主場 英格倫：夢想成真之地

2020-01-04 14:14

MLB／4名台將等合約 1月成延續旅美生涯關鍵

2020-01-04 10:06

中職／四隊教練團底定 新球季五大看點

2020-01-04 10:26

日本箱根驛傳 逾8成跑者穿同款鞋引關注

2020-01-04 16:45

CBA／林書豪搞笑點名周杰倫 抖音秀NBA冠軍戒

2020-01-04 15:45

NBA／楊恩關鍵吞2鍋 綠衫軍少華克照擒老鷹

2020-01-04 11:41

NBA／哀悼前總裁史坦逝世 官方宣佈配戴黑飾帶

2020-01-04 11:05

NBA／退休韋德傳奇3號 熱火敲定223舉辦儀式

2020-01-04 12:20

MLB／如何改變棒球？ 紅人包爾：換掉主播

2020-01-04 11:35

NBA／拓荒者終於振作 力克巫師止5連敗

2020-01-04 12:37

ABL／賽後擁抱前隊友麥克連 梅奧：他羨慕我的主場球迷

2020-01-04 20:25

MLB／塞佩達斯斷腿減薪原因 竟是被野豬攻擊

2020-01-04 11:17

NBA／澳洲野火肆虐 西蒙斯：盡我們一份力

2020-01-04 16:50

NBA／比照AD請求交易 國王戴德蒙收聯盟罰款

2020-01-04 13:40

MLB／台將剩2野手 林子偉攜張育成拚開季名單

2020-01-04 11:02

NBA／末節詭異只得6分 熱火手感急凍不敵魔術

2020-01-04 11:50

MLB／別把大谷當瓷娃娃 教頭麥登：應增加打數

2020-01-04 17:33

6搶1／仍無意願接中華隊 洪總：講再多還是會問

2020-01-04 12:05

中職／少了彭政閔 新球季期待國際賽帶人潮

2020-01-04 10:51

NBA／哈登變髮圖強 大三元打爆76人

2020-01-05 00:03

ATP盃／為澳洲落淚 壞小子：有些事比網球重要

2020-01-04 17:10

NBA／不動刀再休2個月 厄文盼本季復出

2020-01-05 08:21

ABL／梅奧轟24分屠獅 富邦勇士主場2連勝

2020-01-04 19:10

ABL富邦勇士二連勝 擊敗新加坡騰飛之獅

2020-01-04 19:48

NBA／戴維斯狂砍46分 詹皇讚：絕佳表現

2020-01-05 00:01

MLB／大都會為簽巴坦希斯 派洋基前輩卡諾致電

2020-01-05 08:22

爆米花／連兩天後援 吳昇峰7局0失分助合庫續命

2020-01-04 14:35

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2020-01-04 17:47

SBL／李啟瑋外線6投全中 射破台啤不敗之身

2020-01-04 20:01

ABL／梅奧殺紅眼 富邦主場二連勝

2020-01-04 23:55

爆米花／3：0完封台電 台北興富發奪冠差一步

2020-01-04 17:44

爆米花／合庫10局逆轉淘汰安永鮮物 保爭冠生機

2020-01-04 14:10

NBA／今日戰績表 布克38分率太陽斷尼克3連勝

2020-01-04 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top