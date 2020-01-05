MLB／新球季5大里程碑 普荷斯拚661轟

新球季普荷斯拚661轟，將居史上第五。 美聯社 分享 facebook 大聯盟的今年球季將在3月27日開打，有五項里程碑有望達標，有名人堂級球員繼續在推升紀錄，也有球員在增加爭取名人堂資格的履歷。

將滿40歲的天使隊普荷斯（Albert Pujols）要邁向生涯第20個球季，目前累積656轟排名史上第六，就算現在宣布退休也足以入選名人堂，不過距離第五名的梅斯（Willie Mays），只差5轟就能追平，以去年23轟的表現來說，要超車沒有太大問題，繼續更新個人紀錄，不過距離第四名的A-Rod（Alex Rodriguez）還差40轟。

洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）只要健康投完整季，生涯第300個救援點就有機會入袋，到去年季末結算273次救援，剩下27次的差距預計會在7、8月左右補足；大聯盟史上只有30人曾達成300救援，31歲的他有望入列，其中只有金布洛爾（Craig Kimbrel）在31歲之前達陣。

韋蘭德（Justin Verlander）在去年拿下第3000K，今年挑戰生涯第3000局不是難事，僅差18局就可完成，韋蘭德生涯15個球季有12次至少投滿200局，累積225勝、3006次三振，防禦率3.33加上塞揚獎的背書，非常有機會入主古柏鎮。

繼葛蘭基（Zack Greinke）之後，萊斯特（Jon Lester）今年也要挑戰生涯200勝大關，去年在小熊隊拿下13勝10敗，勝投數推進到190場，自2013年以來每季都能達成雙位數勝投的萊斯特有望進入200勝俱樂部，將成為韋蘭德、葛蘭基後，現役第三人。

今年球季有不少球員要挑戰2000安，莫里納（Yadier Molina）是其中之一，特別的是他的守備位置，史上只有7名捕手曾跨越此門檻，莫里納只差37支安打就能成為第八人，生涯入選九屆明星賽、九次金手套、一座銀棒獎、兩次世界大賽冠軍，退休後很有機會進入名人堂。