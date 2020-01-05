MLB／大都會為簽巴坦希斯 派洋基前輩卡諾致電

大都會季後簽下前洋基牛棚大將巴坦希斯。 美聯社 分享 facebook 大都會季後簽下前洋基牛棚大將巴坦希斯（Dellin Betances），催生國聯最強牛棚成形，總管范維格南（Brodie Van Wagenen）透露爭取加盟的過程，還出動同為洋基出道的老將卡諾（Robinson Cano）打電話，最後終於在耶誕夜當天成功帶回這個大禮。

巴坦希斯是大都會一開始就鎖定的補強目標，不過在冬季會議及總管會議和經紀人莫瑞（Jim Murray）打過照面後，對於簽下這位追求者眾的牛棚即戰力依舊不樂觀，大都會回到自家球場召開高階會議，決定全力一搏。

范維格南回憶，「我們的密集攻勢花了四天時間，總教練貝爾川（Carlos Beltran）、投手教練海夫納（Jeremy Hefner）、卡諾和執行總裁威爾潘（Jeff Wilpon）都打了電話給巴坦希斯和經紀人，試著強調這裡是最佳機會。」

范維格南在同一時間也和威爾潘、柯漢（David Cohen）花了三天時間腦力激盪，擬定出複雜的合約內容，「當你有位球員在上一年只投兩個打席，關鍵在於要試著給他想要的金錢安全感，除了要保障底薪，也要給他爭取空間。」最後開出的是一張1050萬美元的保障合約，附帶激勵條款和下一年的球員選擇權。

在一陣電話猛攻後，大都會終於接到巴坦希斯及其經紀人邀請面談，范維格南說道，「會議中我們持續表達真誠，我們傾聽他的聲音，他想彼此公平對待、他想主宰賽場、他想贏球，這代表他不只想要走出傷勢。」雙方相談甚歡，經過離席45分鐘後，經紀人和巴坦希斯回到座位上給出結論，表達想加盟大都會的心意。