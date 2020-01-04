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MLB／別把大谷當瓷娃娃 教頭麥登：應增加打數

2020-01-04 17:33中央社 洛杉磯3日綜合外電報導

天使新教頭麥登認為就算大谷恢復二刀流，還是該多增加他的打擊機會。 路透
天使新教頭麥登認為就算大谷恢復二刀流，還是該多增加他的打擊機會。 路透
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洛杉磯天使新任總教練麥登（Joe Maddon）表示，陣中日籍球星大谷翔平若今年能重拾投打「二刀流」，應該多增加他的打擊機會。

法新社報導，麥登曾於2016年帶領芝加哥小熊拿下睽違108年的世界大賽冠軍，而在他轉赴坦帕灣光芒與小熊執教前，一直在天使球團服務；去年10月麥登與小熊結束合作，與天使簽下3年總教練約再續前緣。

大谷翔平2018年10月接受「湯米約翰」（TommyJohn）手術重建右臂韌帶，去年9月再接受手術治療左膝傷勢，預計大谷翔平今年3月新球季開打時就能如期上場打擊，但何時能重返投手丘尚無定論。

MLB官網刊出麥登訪問指出，他說在冬季會議時就提出，希望大谷傷勢痊癒後，在登板主投當天都繼續打擊，球隊可以取消DH，而在登板前、後一天，也繼續讓他擔任打者。

在天使的菜鳥年時，大谷被安排於週日登板，但在投球前一天、當天和後一天都不上場擔任打者，但麥登希望今年球季改變這項作法。

麥登說：「（以前作法）等於至少讓他一年少了50個打數，球迷難道會沒意見嗎？不要把球員當成陶瓷娃娃，他歷經了艱難的時刻，也熬過了復健，如今是繼續擔任棒球員的時候了，這個傢伙非常特別。」

麥登相信讓大谷在登板投球日繼續打擊是很合理的事，對大谷來說也不陌生，因為赴美前在日職北海道火腿鬥士隊期間，大谷就不時會在投球當天上場打擊。

25歲的大谷翔平已在大聯盟度過兩個球季，累計打擊率2成86，擊出40支全壘打、123分打點。投球方面，在2018年新人球季先發10場，共拿下4勝2敗，投手自責分率3.31，並送出63次三振。

大谷翔平天使

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