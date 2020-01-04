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MLB／台將剩2野手 林子偉攜張育成拚開季名單

2020-01-04 11:02聯合報 記者吳敏欣／即時報導

旅美台將現在只有紅襪的林子偉與印地安人的張育誠還在大聯盟40人名單。 聯合報系資...
旅美台將現在只有紅襪的林子偉與印地安人的張育誠還在大聯盟40人名單。 聯合報系資料照
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旅美台將現在只有兩位野手還在大聯盟40人名單，分別是效力紅襪的林子偉，和印地安人的張育成，兩人都有機會一拚成為史上第二位擠進開季名單的台灣野手。

2008年胡金龍登上道奇開季25人名單，寫下台灣野手紀錄，之後被交易到大都會，又在2011年再度進入開季名單，此後再無台灣野手達成此成就。

林子偉是在2017年季中首登大聯盟，攻守表現亮眼一度掀起「子海嘯」，可惜隔年參加大聯盟春訓，19場出賽吞下11K，打擊率1成29，在3月底遭下放小聯盟。

去年春訓林子偉捲土重來，儘管繳出12場比賽，3成21打擊率，還敲出一發全壘打，依舊逃不過下放名單，再次從3A出發；今年沒有選擇權的他，要放手一搏守住開季留在大聯盟的機會，揮別上賽季因傷只留2成打擊率的陰霾。

此外，林子偉的生涯安打數在上賽季超越前輩胡金龍，成為旅美安打王，今年還有幾項紀錄有望突破，包含得分只差兩分、打點差九分、盜壘差兩次。

張育成是在去年明星賽前初登大聯盟，今年將首度帶著大聯盟經驗參加春訓，若是能發揮長打本事，有機會趁著印地安人內野深度不足，收獲開季一席之地；上賽季他雖然只有1成78打率，但轟出三分砲，為印象分數加分。

大聯盟林子偉胡金龍

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