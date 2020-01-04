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MLB／4名台將等合約 1月成延續旅美生涯關鍵

2020-01-04 10:06聯合報 記者吳敏欣／即時報導

陳偉殷、王維中、曾仁和和張進德(由左至右)還在找新東家。 聯合報系資料照
陳偉殷、王維中、曾仁和和張進德(由左至右)還在找新東家。 聯合報系資料照
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2020年已經到來，距離大聯盟各球隊展開春訓約剩下一個半月，不過旅美台將仍有四人在市場上等待好消息，包含陳偉殷王維中曾仁和和張進德，也成了他們延續旅美生涯的關鍵時刻。

四年前和馬林魚簽下五年8000萬美元合約的陳偉殷，也是等到跨年後才尋獲新東家，當時他在自由市場上排名第13位，是戰力前段的先發左投，在超級經紀人波拉斯（Scott Boras）操刀下，陳偉殷等到其它先發投手大物逐一在12月落腳後，在1月13日才傳出好消息。

和前一次投身自由市場時的光景不同，陳偉殷上個賽季在馬林魚只以牛棚投手的角色出賽，45場留下0勝1敗、防禦率6.59，就算今年有馬林魚給付2200萬美元薪資，對買主沒有價碼要求，還是有可能比上次更晚簽約。

王維中在2018年結束旅韓體驗，決定重返美職懷抱，直到去年1月底才和運動家簽下小聯盟合約；季中王維中站回大聯盟舞台，在運動家和海盜共後援25場，3勝0敗、防禦率3.77，握有牛棚左投優勢的他，期盼這次能更早塵埃落定。

曾仁和和張進德在去年都未在大聯盟出賽，其中曾仁和在4月被小熊釋出後，被遊騎兵簽下並在小聯盟先發兩場，只有0.1局投球失掉五分，帳面數據將影響球團的簽約意願；張進德則是找尋新東家的唯一野手代表，去年3月才獲巨人延攬，小聯盟出賽最高到2A，共45場比賽，打擊率1成75，帶有兩轟。

陳偉殷曾仁和王維中

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