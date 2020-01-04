MLB／21歲「古巴大谷」登陸中 赴美尋找合約

有「古巴大谷」之稱的21歲大物柯拉斯（Oscar Luis Colas）準備前進大聯盟，消息來源指出他人正從古巴出發，前往美國尋求合約，但由於各球團目前手中的國際球員簽約金額度所剩不多，可能得等到今年7月才會獲得滿意的數字。

柯拉斯擁有186公分、95公斤的身材，17歲就進入古巴職棒，過去三年則待在日職，接受軟銀的栽培，去年8月轉為支配下選手，並立刻在一軍出賽，首打席就對西武獅投手十龜劍轟出陽春砲，後來他總共在8月獲得七場出賽，打擊率2成78，帶有一轟、兩分打點。

除了能守外野三個位置和一壘，左投左打的柯拉斯也可以站上投手丘貢獻，最快球速95哩，引來不少球探的興趣，有人將他喻為古巴近年最佳新秀之一，有機會和大谷翔平一樣往「二刀流」發展。

由於柯拉斯未滿25歲，只能適用國際新秀簽約條款，不過從去年7月至今，各球團手中剩下的簽約金額度已經無幾，想要開出高價爭取「古巴大谷」，大概要等到這個7月重新取得下一年的額度才有辦法。

今年還有其它古巴重量新秀待價而沽，包含19歲投手維拉（Carlos Vera），及大都會「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）的弟弟尤基斯（Yoelkis Cespedes）。