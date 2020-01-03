MLB／洋基開季「投」痛 杰曼家暴遭禁賽81場

洋基勝投王杰曼（Domingo German）在去年季末因涉及家暴接受調查，今天結果出爐，大聯盟裁定禁賽81場，由於去年季末已先行禁賽18場，今年新球季補齊剩下的禁賽場次，前63場無法出賽。

杰曼去年在大聯盟投出驚奇，防禦率4.03，18勝4敗的成績被看好在季後賽能助洋基一臂之力，沒想到季末爆發對女友家暴的風波，從9月19日後就未再出賽。

洋基隊發表聲明表示，對大聯盟的調查結果沒有異議，無論何種形式的家庭暴力，對這個社會來說都會產生非常嚴重的衝擊，大聯盟提倡對家暴的重視，也預作防範，我們會持續支持這樣的努力，我們也看到杰曼願意接受處罰，希望能夠幫助他改變個人行為。

由於杰曼去年季後賽已遭禁賽，今年季後賽將能出賽，不過無法參加春訓熱身賽，杰曼禁賽81場的處分是自大聯盟採用防治家暴政策以來，未被起訴球員的最長紀錄，原紀錄為小熊隊羅素（ Addison Russell）的40場，而前教士投手托瑞斯（Jose Torres）的100場則是被起訴最長紀錄。

今年開季少了杰曼，洋基隊輪值預計由重磅加盟的柯爾（Gerrit Cole）扛起頭牌，加上原有的派克斯頓（James Paxton）、田中將大以及塞佛里諾（Luis Severino），剩下一個空缺將由哈普（J.A. Happ）或蒙哥馬利（Jordan Montgomery）補上。