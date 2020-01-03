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MLB／白襪6年15億元綁住羅伯特 創未升大聯盟新紀錄

2020-01-03 07:58聯合報 記者蘇志畬／即時報導

被譽為「地表最強新秀」的古巴大物羅伯特（Luis Robert），一場大聯盟賽事都還沒打過，白襪隊就宣布與他簽下六年、5000萬美元（約台幣15億元）合約，附帶兩年球隊選項，合約最長可一路綁至2027年。

羅伯特的合約是未升過大聯盟的菜鳥球員最高紀錄，原紀錄也是白襪隊提出的合約，去年以六年4300萬美金綁定外野手希曼尼茲（Eloy Jimenez）。

22歲的羅伯特是大聯盟排名第三、白襪隊第一名新秀，去年球季總計出賽122場，在1A、2A、3A都曾出賽，打擊率3成28，32轟，92打點以及36次盜壘，兼具長打火力及速度，大聯盟官網直誇「數據猶如電玩遊戲才會出現」。

羅伯特今年球季將從大聯盟出發，預期會是球隊開幕戰先發中外野手，白襪總經理哈恩（Rick Hahn）發表聲明表示，羅伯特具有極高的天分，去年球季展現出無與倫比的球技，我們相信2020年他會在大聯盟大放異彩。」

羅伯特表示：「希望今年我在大聯盟打球的夢想終於能夠成真，我冒險離開古巴去追逐這個夢，現在我知道這一切過程及犧牲有望獲得回報，我的下一步就是持續努力，但現在要更為球隊奉獻，幫助達成我們最終贏得冠軍的目標。」

白襪隊已經連續七年都勝率不到五成，今年季後大動作補強，先後簽下英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、凱柯（Dallas Keuchel）、捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）、岡薩雷茲（Gio Gonzalez），也與陣中球星阿布瑞尤（Jose Abreu）完成延長合約。

大聯盟白襪

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