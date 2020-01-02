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MLB／受劉致榮身價激勵 應屆畢業高中生拚了

2020-01-02 10:55聯合報 記者藍宗標／即時報導

新生代「火球男」劉致榮在去年十月加盟美職紅襪隊，簽約金75萬美元（約合台幣226...
新生代「火球男」劉致榮在去年十月加盟美職紅襪隊，簽約金75萬美元（約合台幣2269萬元）創下近六年旅美球員新高。 圖／聯合報系資料照片
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新生代「火球男」劉致榮在去年十月加盟美職紅襪隊，簽約金75萬美元（約合台幣2269萬元）創下近六年旅美球員新高；今年應屆畢業青棒選手能否再衝出高價，大聯盟球團駐台球探認為，簽約時機很重要，一旦拖到年底，身價恐怕受到影響。

大聯盟從2012年7月起設定國際業餘球員簽約金上限，林子偉是新制上路前最後簽約的旅外球員，以簽約金209萬美元加入紅襪，創下台灣野手新紀錄；同一年簽約的胡智為、林逸翔、陳品學與朱立人等人，身價從26萬到4萬美元不等。

林子偉是繼曹錦輝、王建民之後，成為第三位簽約金超過200萬美元的旅美球員，接下來陸續赴美的23名球員，雖然身價不如以往，仍有七人超過50萬美元，其中曾仁和2013年加盟小熊隊，簽約金162.5萬美元最高， 小熊甚至因為簽約額度超過上限被罰款，共投資320萬美元。

另六名簽約數字超過50萬美元的球員包括劉致榮、水手隊張景淯（72.8萬）、教士隊宋文華（67.5萬）、雙城隊鄧愷威（58萬）、印地安人隊張育成（50萬）、遊騎兵隊黃暐傑（2014年響尾蛇隊50萬）。

紅襪去年觀察劉致榮僅有三周就決定出手，雖是國際業餘球員頂級價碼，但球探認為，新的簽約額度之前、之後，也就是各球團開始花錢前後，簽約點一定影響數字，這也是為什麼應屆青棒選手在高三下學期表現特別重要的原因。

中職每年選秀會首輪新人，身價500萬元以上、接近這個數字已無太大問題，球探分析，有實力旅外的年輕好手，簽約金若有20萬美元就可出去闖一闖，這個價碼已超過美職選秀七到八成投手。

劉致榮紅襪小熊隊
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