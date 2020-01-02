大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

韓籍強投柳賢振今年球季確定落腳藍鳥隊，他得到的4年8000萬美元的合約似乎有點貴，但對連續三年勝率不到五成的藍鳥來說，這是不得不買的希望。

柳賢振去年表現相當亮眼，取得14勝5敗的成績，並以2.32的防禦率拿下防禦率王，此外他的1.18保送率也是全聯盟最佳。若柳賢振是位長期健康的投手，絕對值得4年8000萬這價碼，甚至可以拿到價值更高的合約，但藍鳥隊在這筆投資上最大的風險就是柳賢振的健康問題。

柳賢振(右)加盟藍鳥，在記者會上他笑了笑，享受從2019年起到2023年這5年間總收入近1億美元的快樂。 美聯社 分享 facebook

健康時的柳賢振無疑是位優秀的投手，他來到大聯盟首年投了192局，防禦率3.00，並拿下14勝，在新人王票選中拿下第4名。但此後他不斷為傷勢所困擾，來到大聯盟7年當中，除了首年和去年外，沒有一年能投超過162局，2015年甚至整季報銷，2016年也只投4.2局，幾乎等於整整兩年沒站上大聯盟球場。去年柳賢振雖然是年度防禦率王，但他下半季開始走下坡，防禦率掉到3.18，遠不如上半季的1.73，這也是藍鳥隊必須承擔的風險。

柳賢振雖然也算是今年自由球員市場中的大咖之一，但他在各家媒體選出的自由球員的排名都在邦賈納(Madison Bumgarner)之後，但邦賈納只拿到5年8500萬的合約，平均年薪1700萬比柳賢振的2000萬低不少。可見柳賢振算是拿到高於行情價的合約。

響尾蛇僅用5年8500萬美元就簽下生涯119勝的強投邦賈納，而且他比柳賢振還要年輕2歲，可見合約年的表現是多麼重要。 美聯社 分享 facebook

至於藍鳥隊為何非得簽下柳賢振不可？理由很簡單，他們已太久沒有大手筆的補強動作了，且在去年季中送走王牌投手史卓曼(Marcus Stroman)之後，他們正需要新的王牌。這讓柳賢振的8000萬合約成為藍鳥隊史第三貴的合約，僅次於威爾斯(Vernon Wells)的1億2600萬和馬丁(Russell Martin)的8200萬。以投手來講，柳賢振的合約則是隊史最貴的。

總裁夏派洛(Mark Shapiro)和總經理艾金斯(Ross Atkins)所帶領的藍鳥管理團隊已上任四年，除了上任首年再度讓球隊打進季後賽之外，接下來的三年戰績每況愈下，去年更是吞下95敗。他們把希望放在農場身上，去年葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、畢謝特(Bo Bichette)和畢吉歐(Cavan Biggio)這三位球星二代確實替球隊博得不少版面，但光有尚未成熟的明日之星是不夠的，因此找來老經驗的柳賢振是必要的。

藍鳥三大新秀野手葛雷諾(中)、畢謝特(右)和畢吉歐(左)未來都有成為超級球星的潛力，他們怎麼能不加緊補強投手？ 2019 Topps Now 球員卡 分享 facebook

除了柳賢振之外，藍鳥隊在休季期間其實已有不少補強動作，只是大多沒有引起太大注意。尤其輪值部分，在柳賢振之前就已補了3名先發，他們以2年2400萬簽下羅亞克(Tanner Roark)，以2年635萬簽下去年在讀賣巨人的日籍投手山口俊，並向釀酒人隊交易來安德森(Chase Anderson)。但直到柳賢振的到來，才真正讓人有感。

當然一個柳賢振仍不足以讓藍鳥隊重返季後賽，尤其他們在美聯東區要面對的是戰力升級的洋基隊，以及陣容依舊強大的光芒隊和紅襪隊，但至少對於競爭力的提升有一定的助力。