MLB／普萊斯抱怨季後一直藥檢 達比修：我也有

達比修有。 路透 分享 facebook 大聯盟在休季後加強藥檢抽查，被三度找上門的紅襪投手普萊斯（David Price）很不滿，在個人推特發文抱怨，效力小熊的日本投手達比修有看到日媒報導後，轉貼新聞並回應，自己也在2018年季後被查了三、四次。

普萊斯日前在推特表示不滿，NFL例行賽封關的精彩時刻，卻只能讓藥檢人員進到家中等尿液檢體，而且這已經是他在這個季後第三次被抽查，忍不住寫道，「滾出我家吧。」

天使投手史凱格斯（Tyler Skaggs）因藥物濫用，於去年賽季中在飯店房間猝死，讓大聯盟強化季後抽檢的決心，然而普萊斯卻在短時間內被驗了三次，讓他覺得有失公允。

不過達比修有看到新聞後出面維護官方立場，在推特上表示自己也在2018年季後被查了三、四次，當時他剛來小熊，因為受傷5月底就提前報銷，不但只先發八場，而且防禦率高達4.95，照樣逃不了受檢命運。

達比修有還補充，這個季後他已完成了兩次藥檢，而且上門的檢察官是他在遊騎兵時期就知道的人物，推測當局的業務壓力應該不小。