親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

專訪／龍象大戰重出江湖 葉總、丘總同學領軍對決

楊蕙如補助案調查 柯文哲爆「好消息」：鑽漏洞

運動筆記暈眩、耳鳴 吃什麼？調整生活作息？96回箱根驛傳賽前分析(一) 東海大：黃金世代最終戰，克服重壓成關鍵
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA賽事精華- 暴龍 vs. 騎士 (1月1日)焦點球員- Luka Doncic (1月1日)

MLB／普萊斯抱怨季後一直藥檢 達比修：我也有

2020-01-01 12:05聯合報 記者吳敏欣／即時報導

達比修有。 路透
達比修有。 路透
分享
大聯盟在休季後加強藥檢抽查，被三度找上門的紅襪投手普萊斯（David Price）很不滿，在個人推特發文抱怨，效力小熊的日本投手達比修有看到日媒報導後，轉貼新聞並回應，自己也在2018年季後被查了三、四次。

普萊斯日前在推特表示不滿，NFL例行賽封關的精彩時刻，卻只能讓藥檢人員進到家中等尿液檢體，而且這已經是他在這個季後第三次被抽查，忍不住寫道，「滾出我家吧。」

天使投手史凱格斯（Tyler Skaggs）因藥物濫用，於去年賽季中在飯店房間猝死，讓大聯盟強化季後抽檢的決心，然而普萊斯卻在短時間內被驗了三次，讓他覺得有失公允。

不過達比修有看到新聞後出面維護官方立場，在推特上表示自己也在2018年季後被查了三、四次，當時他剛來小熊，因為受傷5月底就提前報銷，不但只先發八場，而且防禦率高達4.95，照樣逃不了受檢命運。

達比修有還補充，這個季後他已完成了兩次藥檢，而且上門的檢察官是他在遊騎兵時期就知道的人物，推測當局的業務壓力應該不小。

普萊斯達比修有小熊

延伸閱讀

MLB／季後第3次藥檢抽查 紅襪普萊斯好衰

MLB／柳賢振均薪亞洲第3 田中將大合約大哥...

MLB／出清還想換回新秀 紅襪賣不動普萊斯

MLB／買低潮重砲賭一把 藍鳥還想換來普萊斯

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

MLB／田中合約年 美媒籲洋基續約「穩定先生」

2020-01-01 10:15

MLB／鬼才教頭麥登離開小熊 名下餐館跟著結束營業

2020-01-01 11:29

MLB／浪人傑克森不退休 3月可能為德國投經典賽資格賽

2020-01-01 08:48

MLB／一次買兩個 雙城簽下老牌先發貝利、希爾

2020-01-01 08:02

MLB／紅人3年約簽秋山翔吾 日球員達30隊滿貫

2019-12-31 07:36

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

棒球／台中台壽保成棒隊宣布解散 林英傑：震撼

2019-12-31 15:15

NBA／與老爸好友韋德鬥牛 詹皇12歲次子展露籃球天賦

2019-12-31 15:23

NBA／39年來最早30勝球隊 安戴托昆波：非常驚訝

2019-12-31 15:53

NBA／轉戰爵士無縫接軌 克拉克森獲教練隊友盛讚

2019-12-31 16:14

中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

2020-01-01 07:00

NBA／勇士計畫交易巴克斯 柯瑞妹夫有望轉正式合約

2019-12-31 16:30

NBA／十年第一隊 AD、KD、詹皇都入列

2020-01-01 09:38

NBA／返鄉作客魔術獲滿場掌聲 卡特：感謝球迷厚愛

2019-12-31 15:51

NBA／墨瑞延長賽關鍵得分 馬刺主場險勝勇士

2020-01-01 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top